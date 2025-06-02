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В Тольятти у компании «ЭнергосбыТ Плюс» появилось 40 тысяч новых клиентов

2 июня 2025 19:58
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Которые в начале июня получат от энергокомпании первую квитанцию за коммунальные услуги (отопление, горячая и холодная вода, водоотведение).

40 тысяч жителей Автозаводского района Тольятти стали клиентами «ЭнергосбыТ Плюс» и в начале июня получат от энергокомпании первую квитанцию за коммунальные услуги (отопление, горячая и холодная вода, водоотведение). Это горожане, чьи дома обслуживают ООО «УК № 2 ЖКХ» (ИНН 6321165830), ООО «БОН» (ИНН 6321299908), ООО УК «Энерджи» (ИНН 6324079210), ООО УК «ТЛТ» (ИНН 6324103180) и ООО УК «Восточная» (ИНН 6324109961). Теперь им стали доступны все дистанционные сервисы энергокомпании.

В частности, новые клиенты «ЭнергосбыТ Плюс», получив платёжный документ, смогут зарегистрироваться в личном кабинете и подписаться на получение электронной квитанции. Это позволит узнавать о начислении платы за тепловую энергию с первого числа каждого месяца. На данный момент 110 тысяч жителей Самарской области подписались на электронную квитанцию от «ЭнергосбыТ Плюс». Оформить подписку можно в Личном кабинете клиента https://esplus.kvp24.ru/login.

«Электронный вариант, в отличие от бумажного, позволяет максимально обезопасить личные персональные данные горожан. История всех начислений и платежей хранится в личном кабинете и доступна клиентам в любое время. Кроме того, отказ от бумажного носителя – вклад в сохранение лесов и защиту окружающей среды», — отметила руководитель управления клиентского сервиса Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Ольга Хамитова.

 

Теги: Т ПЛЮС Тольятти

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