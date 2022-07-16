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Технология внутритрубной диагностики методом переменного намагничивания не имеет аналогов в мире.
«Т Плюс» приступил к обследованию тепловых сетей роботом-диагностом в Новокуйбышевске
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«Т Плюс» приступил к обследованию тепловых сетей роботом-диагностом в Новокуйбышевске

16 июля 2022 09:16
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Технология внутритрубной диагностики методом переменного намагничивания не имеет аналогов в мире.

ПАО «Т Плюс» приступил к обследованию тепловых сетей Новокуйбышевска с помощью телеуправляемого комплекса. Первым участком, который изнутри проехал гусеничный робот-диагност, стал перекресток проспекта Победы и ул. Белинского.

Технология внутритрубной диагностики методом переменного намагничивания не имеет аналогов в мире. При обследовании механизм погружается внутрь выведенной в ремонт тепловой сети и определяет толщину стенок коммуникаций. Ее широкое использование на предприятиях Самарского филиала «Т Плюс» началось с 2021 года. Только за прошлый год с помощью телеуправляемого диагностического комплекса было обследовано свыше 3 км теплотрасс, в том числе объекты на улицах Миронова, Горького, Дзержинского и пр. Победы в Новокуйбышевске.

«В районе торгового центра «Сити-Парк» робот-диагност обследовал около 300 метров подземных коммуникаций. Следующим объектом станет теплотрасса по ул. Островского. По результатам обследований будет принято решение о продлении срока службы данных коммуникаций, либо о замене труб для повышения надежности теплоснабжения наших потребителей», - отметил главный инженер филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» Андрей Филиппов.

Энергетики отмечают, что проверка трубопроводов «роботом» – это дополнительный способ выявления слабых мест и дефектов, она не заменяет традиционного метода диагностики сетей повышенным давлением («опрессовку»).

 

Фото:    ПАО «Т Плюс»

 

Теги: Т ПЛЮС

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