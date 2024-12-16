«Т Плюс» приняла участие в награждении волонтеров добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в Самарской области

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Представители ПАО «Т Плюс» приняли участие в награждении волонтеров добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в Самарской области.

Самарский филиал «Т Плюс» активно взаимодействует с ДПСО «ЛизаАлерт» в части профилактики детской безопасности. В минувшем году представители «ЛизаАлерт» провели ряд встреч для сотрудников компании и их детей, на которых рассказали о правилах поведения семей во время посещения общественных мест, массовых мероприятий, а также лесных прогулок.

«Городская среда преподносит детям множество сюрпризов и приятных открытий, но при этом также таит множество опасностей, о которых важно знать. Просветительская работа в части информирования юных горожан о правилах безопасности, которую ведут и «ЛизаАлерт», и компания «Т Плюс», крайне важна для сохранения жизни и здоровья ребят», - отметила руководитель Регионального центра стратегических коммуникаций ПАО «Т Плюс» в Самаре Ольга Смородинова.