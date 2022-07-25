«Т Плюс» презентовал путеводитель «20 ярких маршрутов по Самаре» на форуме iВолга»

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На X юбилейном молодежном форуме "iВолга" в Самарской области состоялась презентация путеводителя «20 ярких маршрутов по Самаре», созданного при поддержке «Т Плюс». Во время мастер-сессии "Туристский бизнес: с чего начать? Какие нюансы?" руководитель компании «Арт-экскурсии» Анастасия Андросова рассказала студентам поволжских вузов и гостям форума о событийном туризме и реализации проекта «Общее решение».

Напомним, что в 2021 году в период «ВолгаФест» 3,5 тысячи горожан и гостей областной столицы смогли принять активное участие в формировании городского пространства и расписали забор старейшей в Поволжье электростанции – Самарской ГРЭС. После был создан путеводитель, в основу которого легла палитра красок арт-проекта.

В издании «20 ярких маршрутов по Самаре» собраны описания туристических мест, исторические факты, карты, фотографии и рисунки уличных художников. Путеводитель станет полезен как жителям, так и гостям города, решившим провести в Самаре и ее окрестностях запоминающиеся выходные.

Т Плюс является постоянным участником «iВолги». В 2019 году при поддержке энергокомпании студентами под руководством самарских архитекторов был создан арт-объект «Кошка-хвост-трубой». Она символизирует новые, энергоэффективные технологии, применяемые компанией «Т Плюс» в зоне своей ответственности

Форум для учащихся вузов Приволжского федерального округа продлится неделю. В программе мероприятия - тренинги, конкурс молодежных проектов, научно- практические конференции, мастер-классы, межрегиональные соревнования по различным направлениям. Кроме того, в списке мероприятия выставки, ярмарки инициатив и встречи с экспертами.