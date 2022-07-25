«Т Плюс» презентовал путеводитель «20 ярких маршрутов по Самаре» на форуме iВолга»

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре за сутки заболели 66 человек.
Где в регионе выявлены новые случаи коронавируса
Спортсмены разыграют 18 комплектов наград в индивидуальных и командных зачетах в трех дисциплинах: точность приземления, индивидуальная и групповая акробатика.
Чемпионат Вооруженных Сил РФ по парашютному спорту проходит в Самаре
Участники рассмотрят 7 основных жизненных ситуаций: выход на пенсию, потеря кормильца, потеря здоровья, буллинг, насилие в семье, рождение ребенка, трудоустройство.
АСИ приступило к подготовке специалистов из СО, которые сделают процесс получения гражданами соцуслуг максимально простым и понятным
Особенность таких мероприятий в учреждения УИС в том, что они организовываются исключительно для сотрудников пенитенциарного ведомства. 
В СИЗО-2 УФСИН СО состоялась первая Божественная литургия 
Они разводят сельскохозяйственных улиток. 
Соцконтракт помог многодетной семье из села Пискалы начать развивать экзотическое направление бизнеса
Специалисты по наиболее востребованным специальностям получили единовременные выплаты в размере 200 тысяч рублей.
Специалисты Пестравской больницы получили «подъемные» при трудоустройстве
За награды соревновались более 180 команд.
«Лето с футбольным мячом»: в Самаре стали известны победители городских соревнований
Возведение фельдшерско-акушерского пункта началось в июне этого года. На сегодняшний день смонтирован металлический каркас здания.
В  поселке Новозаборовский Сызранского района идет возведение нового ФАПа
Наверх
Самара  +27 °C, Тольятти  +26 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 57.39
0.91
EUR 57.76
0.65
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Чемпионат Вооруженных Сил РФ по парашютному спорту проходит в Самаре
Стала известна программа фестиваля «Ярмарка вкусов» в Самаре
Пешеходная экскурсия «Самарские страницы Эльдара Рязанова» приглашает гостей
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

«Т Плюс» презентовал путеводитель «20 ярких маршрутов по Самаре» на форуме iВолга»

25 июля 2022 15:39
110
В издании «20 ярких маршрутов по Самаре» собраны описания туристических мест, исторические факты, карты, фотографии и рисунки уличных художников.

На X юбилейном молодежном форуме "iВолга" в Самарской области состоялась презентация путеводителя «20 ярких маршрутов по Самаре», созданного при поддержке «Т Плюс». Во время мастер-сессии "Туристский бизнес: с чего начать? Какие нюансы?" руководитель компании «Арт-экскурсии» Анастасия Андросова рассказала студентам поволжских вузов и гостям форума о событийном туризме и реализации проекта «Общее решение».   

Напомним, что в 2021 году в период «ВолгаФест» 3,5 тысячи горожан и гостей областной столицы смогли принять активное участие в формировании городского пространства и расписали забор старейшей в Поволжье электростанции – Самарской ГРЭС. После был создан путеводитель, в основу которого легла палитра красок арт-проекта.  

В издании «20 ярких маршрутов по Самаре» собраны описания туристических мест, исторические факты, карты, фотографии и рисунки уличных художников. Путеводитель станет полезен как жителям, так и гостям города, решившим провести в Самаре и ее окрестностях запоминающиеся выходные.

Т Плюс является постоянным участником «iВолги». В 2019 году при поддержке энергокомпании студентами под руководством самарских архитекторов был создан арт-объект «Кошка-хвост-трубой». Она символизирует новые, энергоэффективные технологии, применяемые компанией «Т Плюс» в зоне своей ответственности

Форум для учащихся вузов Приволжского федерального округа продлится неделю. В программе мероприятия - тренинги, конкурс молодежных проектов, научно- практические конференции, мастер-классы, межрегиональные соревнования по различным направлениям. Кроме того, в списке мероприятия выставки, ярмарки инициатив и встречи с экспертами. 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

В центре внимания
В Самарской области отметили День работника торговли
25 июля 2022  13:47
В Самарской области отметили День работника торговли
151
Олег Машковцев:
25 июля 2022  11:46
Олег Машковцев: "В Самарской области активно реализуются проекты ПФО"
170
Юбилейная «iВолга» продолжает свою работу
24 июля 2022  11:45
Юбилейная «iВолга» продолжает свою работу
511
Фестиваль
24 июля 2022  11:20
Фестиваль "Ярмарка вкуса" в Самаре продолжает работу: ФОТО
584
На Мастрюковской поляне состоялся Фестиваль «iВолга поколений»
24 июля 2022  10:02
На Мастрюковской поляне состоялся Фестиваль «iВолга поколений»
585
Весь список