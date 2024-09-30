«Т Плюс» представила социально-просветительские проекты на Межрегиональном фестивале «Время читать. Включаем свет»

228

Самарский филиал «Т Плюс» презентовал на Межрегиональном фестивале «Время читать. Включаем свет» свои проекты «Теплые сказки» и «Безопасность тепла». Все самарцы и гости города, посетившие площадку энергокомпании, получили в подарок полезные сувениры.

Так, в рамках проекта «Теплые сказки» было представлено уникальное издание, в которое вошли 17 сказок коренных и малочисленных народов, проживающих на территории присутствия «Т Плюс». Для их поиска и записи был проведен целый ряд специальных литературных экспедиций.

«Помимо бумажной версии книги были записаны аудиоверсии всех сказок. Причем послушать каждую из них можно как в русской версии, так и на языке носителя. Гости фестиваля получили в подарок от энергетиков книжные закладки данного проекта с qr–кодом, позволяющим прослушать все «Теплые сказки», - отметила руководитель Регионального центра стратегических коммуникаций ПАО «Т Плюс» в г. Самаре Ольга Воробьёва.

Кроме того, вместе со сказочным героем Теплославом юные гости фестиваля собирали панно из гигантских кубиков. При верном их составлении участники знакомились с важными советами по безопасности вблизи энергетических объектов.