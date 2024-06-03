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«Т Плюс» поздравила юных самарцев с Днем защиты детей

3 июня 2024 17:16
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В День защиты детей «Т Плюс» открыла интерактивную площадку в самарском городском парке имени Ю.Гагарина.

В День защиты детей «Т Плюс» открыла интерактивную площадку в самарском городском парке имени Ю.Гагарина.

Всем гостям мероприятия предлагалось собрать большие напольные пазлы с правилами по безопасности вблизи энергетических объектов. Дети и взрослые с удовольствием складывали картинки, героями которых являются знаменитые самарские коты. Все ребята в итоге получили подарки от энергетиков – магнитные закладки для книг. А также смогли сделать яркие фотографии с супергероем Теплославом.

«Летняя пора – время для увлекательных детских забав. Важно, чтобы взрослые напомнили детям, что тепловые сети и прочие энергетические объекты – не место для игр! Наши пазлы в игровой форме освежают у ребят обязательные правила безопасного нахождения в городе», - отметила руководитель Регионального центра стратегических коммуникаций ПАО «Т Плюс» в г.Самаре Ольга Воробьева.

В целом в День защиты детей с пользой для себя провели время с Теплославом и его командой свыше 500 ребят.

 

 

Теги: Самара Т ПЛЮС

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