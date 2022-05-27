«Т Плюс» поздравил сварщиков с профессиональным праздником

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27 мая свой профессиональный праздник отмечают сварщики. Традиционно этот день сотрудники проводят на рабочих местах, так как на энергообъектах самый разгар ремонтной кампании.

Сегодня в подразделениях филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» трудится 112 сварщиков. Специалисты этой профессии востребованы круглый год. В зимний период от оперативной и грамотной работы сварщиков во многом зависит продолжительность устранения дефектов на теплосетях. Летом специалисты задействованы в подготовке городских коммуникаций к отопительному периоду, проведении плановых перекладок тепловых сетей.

В последние годы работы у сварщиков становится только больше. Т Плюс планомерно повышает надежность теплоснабжения потребителей, обновляя теплосетевые коммуникаций в регионах присутствия. В частности, по итогам 2021 года энергокомпания заменила порядка 721 км тепловых сетей, увеличив показатель на 46% в сравнении с 2020 г. Качество и надежность работы новых теплотрасс во многом зависит, в том числе, и от профессионализма сварщиков.

Руководство «Т Плюс» поздравляет всех представителей этой профессии, желает успехов в работе, профессионального роста и развития навыков, здоровья и благополучия!

Фото из открытых источников