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«Т Плюс» поздравил сварщиков с профессиональным праздником

27 мая 2022 16:37
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Сегодня в подразделениях филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» трудится 112 сварщиков.

27 мая свой профессиональный праздник отмечают сварщики. Традиционно этот день сотрудники проводят на рабочих местах, так как на энергообъектах самый разгар ремонтной кампании.

Сегодня в подразделениях филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» трудится 112 сварщиков. Специалисты этой профессии востребованы круглый год. В зимний период от оперативной и грамотной работы сварщиков во многом зависит продолжительность устранения дефектов на теплосетях. Летом специалисты задействованы в подготовке городских коммуникаций к отопительному периоду, проведении плановых перекладок тепловых сетей. 

В последние годы работы у сварщиков становится только больше. Т Плюс планомерно повышает надежность теплоснабжения потребителей, обновляя теплосетевые коммуникаций в регионах присутствия. В частности, по итогам 2021 года энергокомпания заменила порядка 721 км тепловых сетей, увеличив показатель на 46% в сравнении с 2020 г. Качество и надежность работы новых теплотрасс во многом зависит, в том числе, и от профессионализма сварщиков.

Руководство «Т Плюс» поздравляет всех представителей этой профессии, желает успехов в работе, профессионального роста и развития навыков, здоровья и благополучия!

 

Фото из открытых источников

Теги: Т ПЛЮС

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