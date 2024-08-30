«Т Плюс» поучаствует в традиционном фестивале «ВолгаФест»

ПАО «Т Плюс» представит гостям «ВолгаФест-2024» уникальный литературно-этнографический проект «Теплые сказки» и шагающий оркестр. Энергетики являются неизменными участниками мероприятия на протяжении последних лет.
В субботу, 31 августа, «Т Плюс» представит гостям фестиваля творческий коллектив Just Brass, который отыграет четыре мини-концерта духовой музыки в промежутке с 14:00 до 17:30. Сопровождать оркестр будет энергетический герой Теплослав, знакомый по городским мероприятиям и урокам безопасности тепла для детей.
«Теплые сказки» прозвучат с 18:00 до 20:00 на пляже под Струковским садом (в шатре «Детского театра»). Зрители услышат четыре истории: на русском, татарском, чувашском и мордовском (ерзя) языках. Они входят в сборник сказок, выпущенных «Т Плюс» в 2023 году. В рамках «ВолгаФеста» истории оживут через голоса сотрудников Самарской библиотеки народов Поволжья и областного краеведческого музея им. Алабина. Гости мероприятия смогут также принять участие в творческих мастер-классах по изготовлению поделок и сувениров.
Напомним, что фестиваль «ВолгаФест-2024» пройдет с 30 августа по 1 сентября на 1-й очереди набережной р. Волги. В этом году его тема - «Другие берега»: мероприятие будет знакомить зрителей с традициями и культурными кодами не только Самары, но и других регионов России.