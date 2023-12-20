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«Т Плюс» передала в детские библиотеки Самары книги «Теплые сказки»

20 декабря 2023 20:35
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Каждая сказка изложена в книге на русском и на языке того народа, к которому она относится.

«Т Плюс» представила жителям Самары книгу «Теплые сказки». Презентация проекта прошла в самарской Библиотеке народов Поволжья. В ближайшее время несколько экземпляров уникального издания поступит в читальные залы детских библиотек города.

«Теплые сказки» - это не просто книга, а целый социокультурный проект, в рамках которого прошел ряд специальных литературных экспедиций. Их целью был поиск сказок, которые с одной стороны отразят мифы и быт народов страны, а с другой – представят читателям редкие сюжеты. В итоге в книгу вошли 17 сказок коренных и малочисленных народов, проживающих на территории присутствия энергокомпании.

«Этот проект про разнообразие культур и языков, о которых интересно и полезно узнавать, которыми нужно делиться друг с другом и тем самым обогащать свой внутренний мир и расширять взаимосвязи – культурные, политические, дружеские. Теплые сказки дают возможность больше узнать о традициях и быте народов, проживающих на территории России и представить все это многообразие широкому кругу читателей», - отметила руководитель Регионального центра стратегических коммуникаций ПАО «Т Плюс» в Самаре Ольга Воробьева.

В ходе презентации были зачитаны отрывки из нескольких сказок народов, проживающих на территории Самарской области. В частности, перед участниками мероприятия выступили представители татарской школы «Яктылык», башкирского народного ансамбля «Ляйсан», ансамбля казахского танца «Мереке», а также студенты кафедры хорового и сольного народного пения Самарского государственного института культуры. Кроме того, все желающие смогли принять участие в мастер-классе по созданию снегирей в технике славянской обережной игрушки из пряжи «Снегири-огоньки».

«Много лет наша библиотека собирает издания на языках народов России. Данная книга - замечательное пополнение нашего книжного фонда, можно сказать, жемчужина. Дело в том, что часть сказок из нее нигде прежде не издавалась. Также важно, что здесь нашло отражение богатое наследие малых народов, найдены неизвестные прежде бесермянская, хантыйская и мансийская сказки. Впереди у нас множество мероприятий, в ходе которых мы будем знакомить наших читателей с этой книгой, чтобы все желающие могли окунуться в мир теплых сказок», - рассказала директор централизованной системы детских библиотек г.о. Самара Татьяна Халитова.

Каждая сказка изложена в книге на русском и на языке того народа, к которому она относится. Все они озвучены и доступны к прослушиванию на специальном сайте.

Теги: Самара Т ПЛЮС

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