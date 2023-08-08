«Т Плюс» начнет подготовку энергетиков к работе на высоте на специальном тренировочном комплексе

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На Новокуйбышевской ТЭЦ-1 Самарского филиал ПАО «Т Плюс» установлен учебно-тренировочный комплекс «Высотник-1».

Тренажер предназначен для получения практических навыков безопасной работы на высоте. Он воссоздает условия, в которых могут оказаться «Т Плюс» в ходе ремонта и выполнения работ на оборудовании ТЭЦ. С его помощью можно смоделировать различные ситуации, в частности, подъем на высоту с использованием удерживающей системы обеспечения безопасности, подъем на металлоконструкции с применением вертикальной жесткой анкерной линии и т.д. Стационарный комплекс оборудован страховочной системой, обеспечивающей безопасность в процессе обучения. Одновременно на нем могут заниматься 3 человека.

«Высотник-1» полезен как для новичков, так и для опытных энергетиков. Он поможет получить навыки использования средств индивидуальной защиты, систем крепления и страховки, что увеличивает возможности образовательной программы по охране труда на производстве.

Напомним, что в июне прошлого года на Самарском учебно-курсовом комбинате начались тренировки энергетиков с помощью системы работы на высоте «Альпинист-02-0».