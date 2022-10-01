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«Т Плюс»: Московское шоссе полностью открыто для автолюбителей.

Завершена укладка первого слоя асфальта по Московскому шоссе, в районе Самарского национального исследовательского университета имени С.П.Королева, где идёт плановая замена коммуникаций "Предприятия тепловых сетей".

Это позволило полностью снять ограничение авто мобильного движения по центральной транспортной артерии города. Напомним, что на участке идёт обновление теплосети для повышения надёжности теплоснабжения горожан. В частности, подземные коммуникации были заменены и под Московским шоссе, для чего потребовалось частичное ограничение автодвижения. Все работы ПТС идут в графике.

Фото: ru.freepik.com