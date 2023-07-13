Т Плюс и СамГТУ подписали договор о сотрудничестве по реализации образовательного проекта «Энергия будущего»

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ПАО «Т Плюс» и Самарский государственный технический университет (СамГТУ) подписали договор о сотрудничестве в части реализации совместного проекта «Энергия будущего». Его целью является обеспечение студентов теплоэнергетического факультета престижной и стабильной работой после окончания обучения.

Стать участником проекта может любой абитуриент, успешно сдавший Единый государственный экзамен и поступивший в СамГТУ на направление 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника». Помимо профильной подготовки эти студенты будут привлекаться к адаптационным и развивающим мероприятиям (конференциям, семинарам, консультациям), а также смогут пройти все виды производственной практики на действующих энергетических объектах «Т Плюс» в регионе. Выпускников университета, принявших участие в проекте «Энергия будущего», ожидает гарантированное трудоустройство в энергокомпании.

«Данный проект позволит нам совместно с профильным ВУЗом создать образовательную среду, в которой каждый студент сможет быстрее адаптироваться к запросам работодателя. В результате выпускники, хорошо знакомые с будущей профессией, смогут гарантированно устроиться на работу в крупную, федеральную компанию», - отметила директор по управлению персоналом Самарского филиала ПАО «Т Плюс» Галина Никонова.

Отметим, что на протяжении нескольких лет «Т Плюс» совместно с Самарским государственным техническим университетом реализует другой профориентационный проект - «Школа молодого энергетика». Он призван помочь старшеклассникам и выпускникам школ определиться с выбором будущей профессии и местом работы.