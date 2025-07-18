«Т Плюс» и Политех приглашают абитуриентов присоединиться к проекту «Энергия будущего».

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Стать участником проекта может любой абитуриент, успешно сдавший Единый государственный экзамен и поступивший в Самарский государственный технический университет на направление «Теплоэнергетика и теплотехника». Наряду с профильной подготовкой эти студенты пройдут все виды производственной практики на предприятиях «Т Плюс».

В настоящее время по проекту «Энергия будущего» на теплоэнергетическом факультете обучается 35 студентов, часть из них заканчивают университет в 2026 году и будут трудоустроены на предприятия теплоэнергетики.

«В период обучения участники проекта получают от «Т Плюс» дополнительную стипендию в размере до 10 тыс. рублей. Все выпускники «Энергии будущего» смогут гарантированно устроиться на работу в нашу компанию», — отметила директор по управлению персоналом Самарского филиала «Т Плюс» Галина Никонова.

Напомним, что образовательная программа «Энергия будущего» реализуется энергетиками и ВУЗом с 2023 года. В этом году проект вошёл в число победителей Премии профессионалов предприятий городского хозяйства РФ. Он занял I место в номинации «Добрая энергия», в которой оценивались инициативы теплоснабжающих организаций России.