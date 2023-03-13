«Т Плюс» готова к прохождению паводка в Самарской области

125

Предприятия «Т Плюс» в Самарском регионе подготовились к приходу «большой воды». В ближайшее время специальная комиссия проверит выполнение комплекса подготовительных мероприятий, направленных на сохранение бесперебойной работы станций и тепловых сетей в период пропуска паводка.

В частности, энергетиками «Т Плюс» в Самарском регионе проверены гидротехнические сооружения, ведется мониторинг состояния подпорных и водопропускных сооружений золошлакоотвалов Безымянской, Тольяттинской и Сызранской ТЭЦ. Также установлено дежурство руководителей структурных подразделений, а персонал аварийно-восстановительных бригад обеспечен всем необходимым автотранспортом, передвижными средствами для откачки воды, землеройной техникой и грузоподъемными механизмами.

Режим паводка взят на оперативный контроль по всем городам присутствия Самарского филиала «Т Плюс». Отработана схема взаимодействия с силами ГО и ЧС на случай возникновения нештатных ситуаций.