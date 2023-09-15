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Свыше 7,5 тысячи организаций Самарской области перешли на электронный документооборот с «ЭнергосбыТ Плюс»

15 сентября 2023 16:18
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Таким образом, данную систему использует каждый второй клиент энергокомпании из числа организаций региона.

Более 7,5 тысячи юридических лиц Самарской области, являющихся клиентами Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс», перешли на электронный документооборот (ЭДО). Таким образом, данную систему использует каждый второй клиент энергокомпании из числа организаций региона.

Электронный документооборот является эффективным инструментом для юридических лиц, позволяя экономить время на обработку информации, поиск необходимых документов, снижать затраты на бумагу и печать. Система заключения договора через ЭДО достаточно проста: нужно отправить через Личный кабинет оператора электронного документооборота в адрес «ЭнергосбыТ Плюс» заявку с приложением необходимых документов.

«Для тех, кто организовал свою работу в удаленном режиме, выстраивание взаимодействия через онлайн-каналы позволило существенно повысить скорость и надежность обмена всей необходимой документацией», - отметила директор по продажам Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Елена Тимшина.

Подробнее о дистанционных сервисах для юридических лиц можно на официальном сайте энергокомпании. 

 

Теги: Самара Т ПЛЮС

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