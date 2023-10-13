Свыше 260 тысяч клиентов зарегистрированы в Личном кабинете АО «ЭнергосбыТ Плюс»

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Более 260 тысяч жителей Самарской области зарегистрированы в Личном кабинете клиента АО «ЭнергосбыТ Плюс». Данный сервис дает возможность передавать показания приборов учета, уточнять начисление за энергоресурсы, получать консультацию специалистов компании по различным вопросам.

Зарегистрироваться в личном кабинете клиента и ознакомиться со всеми доступными онлайн-сервисами компании можно на официальном сайте.

«Энергокомпания постоянно развивает свои дистанционные каналы, повышая удобство взаимодействия со своими клиентами. Сегодня с помощью онлайн-сервисов можно не выходя из дома решить практически любой вопрос. Удобство такого взаимодействия оценивает все большее число горожан, а потому постоянно растет число тех клиентов, которые делают выбор в пользу Личного кабинета и электронной квитанции», - отметила руководитель управления клиентского сервиса Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Ольга Хамитова.

Фото: freepik.com