СВГК обеспечит в 2024 году возможность подключения газоснабжения для жителей Висловки

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В соответствии с «Региональной программой газификации Самарской области», согласованной с ООО «Газпром Газификация» и утвержденной правительством Самарской области в декабре 2023 года, ООО «СВГК» приступило к работам по подведению газа потенциальным потребителям в населенном пункте Висловка Красноярского района Самарской области.

В настоящее время ведется проектирование газопровода, строительство которого планируется завершить до конца второго квартала 2024 года. В планах «Средневолжской газовой компании» прокладка межпоселковой и внутрипоселковой газораспределительной сети общей протяженностью около 3 км. и установка шкафного газораспределительного пункта. Реализуемый проект обеспечит техническую возможность газификации до 400 потребителей.

Подведение газопровода к границам зарегистрированных домовладений будет осуществляться бесплатно в рамках программы социальной газификации, реализуемой по поручению президента РФ Владимира Путина.

Первая заявка на участие в газификации от жителя указанного населённого пункта уже поступила в СВГК. По планам СВГК до конца февраля 2024 года в Висловке начнет работу временный пункт сбора заявок на заключение комплексных договоров газификации.

Проект по газификации Висловки реализуется в координации с министерством энергетики и ЖКХ Самарской области и администрацией Красноярского района Самарской области.

«В планах строительства новых газопроводов в 2024 году деревня Висловка является одним из приоритетных объектов, который находится на особом контроле руководства СВГК и министерства энергетики и ЖКХ региона. Мы сделаем всё необходимое, чтобы уже в этом году жители деревни могли получить голубое топливо», - отметил директор по перспективному развитию Средневолжской газовой компании Денис Тихомиров, сообщает пресс-служба СВГК.