СВГК настоятельно рекомендует самарцам быть внимательными при оплате поступающих квитанций!

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СВГК напоминает, что с 1 января 2024 года в Самарской области только шесть газораспределительных организаций имеет право на проведение технического обслуживания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. В их числе: «Средневолжская газовая компания» (СВГК), «Самарагаз», «Газпром газораспределение Самара», «Сызраньгаз», «Юг-газ» и «Вымпелгаз». При этом указанные газораспределительные организации могут обслуживать только те дома, к которым газ подается по их сетям.

Однако, в почтовые ящики жителей Самарской области могут поступать и квитанции от иных компаний, использующих звучные «газовые» названия. Например, в данном случае гражданам предложено оплатить вовсе не техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования (ВКГО), на проведение которого имеют право только указанные выше газораспределительные организации, а некую диагностику ВКГО.

Будьте внимательны при оплате поступающих квитанций.

Телефон справочной службы СВГК: 8 800 707-65-55