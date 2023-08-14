Строительство водоводов от НФС-2 в Управленческий вышло на завершающую стадию

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Основная работа по обеспечению жителей Красноглинского района выполнена. Построен комплекс сооружений: новая насосная станция на НФС-2 в Студёном Овраге, ещё одна насосная станция, два резервуара чистой воды, хлораторная и административный корпус на ул.С.Лазо и самое главное - уложены два водовода диаметром 600 мм, протяжённостью 6200 метров каждый.

Сейчас на объектах комплекса завершаются общестроительные работы, проводится благоустройство территорий и начинается подготовка к запуску в эксплуатацию. Специалистам предстоит выполнить важные мероприятия: подключить все агрегаты, проверить их работоспособность, провести гидравлические испытания трубопроводов и резервуаров (РЧВ). Если будут выявлены проблемы, то их надо будет оперативно устранить.

После этого начнется подготовка труб и РЧВ к поступлению воды: промывка и хлорирование. Это необходимая и самая сложная часть работы, которая обеспечит качество воды, подаваемой жителям. Специалисты-гидравлики и технологи рассчитали схему подачи воды жителям, при которой нужно будет привычную схему приостановить, подключить новые трубопроводы и пролить через них большой объём воды, провести дезинфекцию сооружений. В эти дни возможно некоторое изменение качества воды в домах* и выпуск воды через гидранты и уличные краны. Специалисты «РКС-Самара» просят жителей не пугаться, отнестись с пониманием к данной ситуации. Придётся несколько дней потерпеть эти неудобства, без качественной промывки нельзя запускать водоводы и резервуары в постоянную эксплуатацию. В случае необходимости будут предоставлены бойлеры с питьевой водой. В процессе пуско-наладочных работ технологами и лабораторией «РКС-Самара» будет осуществляться непрерывный контроль качества воды на сооружениях и в распределительной сети.

Ещё немного, и 40000 жителей Красноглинского района получат мягкую волжскую воду. Проект был разработан на основании технического задания администрации г.о. Самара и одобрен на общественных слушаниях, его стоимость 1,2 млрд рублей. Реализуется он за счёт инвестпрограммы «РКС-Самара».

*Возможно некоторое помутнение воды за счёт взмучивания при изменении потоков воды в системе водоснабжения поселка. Опасности такая вода не представляет. Рекомендуем, прежде чем набирать воду, спустить чуть больше, чем обычно.