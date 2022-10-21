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Участники круглого стола обсудили детали акции, поделились своим опытом работы с жителями, рассказали о проблемах.
Старшие по домам из Самары приняли участие в круглом столе «ЭнергосбыТ Плюс»
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Старшие по домам из Самары приняли участие в круглом столе «ЭнергосбыТ Плюс»

21 октября 2022 18:41
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Участники круглого стола обсудили детали акции, поделились своим опытом работы с жителями, рассказали о проблемах.

В Самаре состоялся круглый стол, посвященный акции «Старший по дому – надежный партнер», проводимой АО «ЭнергосбыТ Плюс». В мероприятии приняли участие председатель комиссии по местному самоуправлению, строительству и ЖКХ Общественной палаты Самарской области Виктор Часовских, представители энергосбытовой компании и старшие по многоквартирным домам.

Напомним, что в 2022 году акция «Старший по дому — надёжный партнёр» впервые проводится в 15 регионах страны, где работает компания «Т Плюс». Конкурсная комиссия определит победителей в пяти номинациях: «Платежная дисциплина», «Народный контроль», «Технологии для экологии», «В ногу со временем» и «Лучший старший по дому».

«Среди критериев оценки своевременная оплата коммунальных платежей в доме, отсутствие задолженности за уже поступившие ресурсы, а также активность использования дистанционных сервисов энергокомпании жильцами, например, переход на электронные квитанции. Самых активных и результативных старших по домам мы отметим приятными подарками», - рассказала руководитель управления биллинга и клиентского сервиса Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Ольга Хамитова.

Участники круглого стола обсудили детали акции, поделились своим опытом работы с жителями, рассказали о проблемах, которые приходится решать для поддержания комфортного климата внутри домов. Отдельное внимание уделили платежной дисциплине граждан: «В последнее время ситуация с платежной дисциплиной горожан заметно улучшилась. Уверен, что в этом есть вклад и старших по домам. Они общаются с жильцами, объясняют важность своевременной оплаты тепла, доносят информацию об акциях энергетиков», - отметил руководитель управления по работе с дебиторской задолженностью Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Илья Морозов.

«С момента организации совета дома, мы создали чат с собственниками. Этот канал коммуникации помогает оперативно информировать жильцов об изменениях, напоминать сроки передачи показаний счетчиков и оплаты тепла. Участие в акции нам интересно, поскольку является дополнительным инструментом выстраивания взаимодействия с поставщиком ресурсов», - поделилась опытом старшая по дому «Осипенко, 32» Дарья Пономарева.

Итоги будут подведены в конце октября 2022 года. За новостями об акции «Старший по дому — надёжный партнёр» можно следить на официальном сайте Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» https://samara.esplus.ru/promo/aktsiya-starshiy-po-domu-nadezhnyy-partnersa/

Теги: Т ПЛЮС

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