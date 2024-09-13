Стало известно, когда в Самаре включат отопление

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Появилась информация о начале отопительного сезона в Самаре. Эту тему обсудили в городской администрации во время заседания штаба по подготовке жилищного фонда к холодам.

Сейчас готовность к началу отопительного сезона составляет 99,9%. Это 10075 многоквартирных домов из 10086. Кроме того, подготовили в подаче тепла и объекты социальной сферы: школы, детские сады, больницы, поликлиники и другие учреждения. Из 564 заведений подготовлены 560, что составляет 99,3%.

— В Самаре установилась солнечная сентябрьская погода. По нормативам, для подачи теплоснабжения среднесуточная температура воздуха должна опуститься минимум до 8 градусов и держаться на этом уровне в течение 5 суток, — рассказали в мэрии Самары.

Однако при резком похолодании городские власти могут принять решение о ранней подаче тепла. Сначала к отоплению подключат объекты соцсферы, а затем квартиры, пишет 63.ру.