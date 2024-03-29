Сроки завершения отопительного сезона в 2024 году могут сдвинуться

Сроки завершения отопительного сезона в 2024 году пока неизвестны. Процесс может затянуться.
Главное условие для отключения тепла - среднесуточная температура воздуха выше +8 °C в течение пяти дней подряд.
Этой весной погода все еще не радует жителей губернии. Пока в регионе идут дождь и снег, а ночью температура опускается ниже нуля. Поэтому постановление о завершении отопительного сезона еще не подготовили.
К примеру, в 2023 году отопительный сезон завершился только 24 апреля.
Сейчас в Самаре прогнозируется гололед и небольшой мороз ночью.
Зато с 1 апреля температура может подняться выше +10 градусов днем, пишет Сова.