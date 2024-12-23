Среднесуточный вывоз снега в Самаре составляет более 5 тысяч тонн

Я нашел ошибку
Главные новости:
В течение двух дней свои работы показали 10 самодеятельных детских и молодежных коллективов.
В Самаре выбрали победителей регионального этапа фестиваля «Театральное Приволжье»
Главным экспертом пленарной сессии выступил министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов.
Студентам в формате дискуссии рассказали о трендах развития туристической отрасли Самарской области
Иван Ключников — самарский художник, выпускник Самарского института культуры.
«ЗИМ Галерея»: откроется выставка самарского художника Ивана Ключникова «Зодиак»
СамГМУ получил финансирование на приобретение высокотехнологичного оборудования для создания нового «Центра ХимБиоФарм Инжиниринга».
«Центр ХимБиоФарм Инжиниринга» СамГМУ займется импортоопережением в фармации
Юрий Бурлака воссоздал образ оригинальной постановки 1892 года, которая состоялась на сцене Мариинского театра.
САТОБ представил новую постановку балета «Щелкунчик»
Актеры Самарского художественного театра («Витражи») подарили детям яркую и красочную зимнюю сказку о добре и настоящей дружбе.
В Самаре маленьким зрителям с ОВЗ показали новогодний спектакль
Одним из самых опасных в этом отношении является магнитный конструктор.
Врач назвала самый опасный подарок для детей на Новый год
В данный период маршруты патрулирования экипажей ДПС приближены к местам массового пребывания детей.
В губернии стартовало профилактическое мероприятие «Внимание дети! Зимние каникулы!»
Наверх
Самара  -8 °C, Тольятти  -6 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 102.34
-1.08
EUR 106.54
-1.42
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Студентам в формате дискуссии рассказали о трендах развития туристической отрасли Самарской области
В особняке Клодта в Самаре открывается экспозиция, посвящённая культуре Китая
В Самаре прозвучит древнерусское пение
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Среднесуточный вывоз снега в Самаре составляет более 5 тысяч тонн

23 декабря 2024 10:25
206
Среднесуточный вывоз снега в Самаре составляет более 5 тысяч тонн

В декабре в Самаре выпало 50 мм осадков, что составляет 96% месячной нормы. Дорожные службы вывезли более 38 тысяч тонн снега.

22 декабря ФГБУ "Приволжское УГМС" объявило желтый уровень опасности из-за сильного снегопада. И.о. главы Самары Иван Носков (https://t.me/ivan_noskov_samara) поручил задействовать 250 снегоуборочных машин и 128 рабочих для ночной уборки снега.

"При резких погодных колебаниях одна из ключевых задач – оперативная очистка города от снежной «каши» и обработка территорий реагентами, потому что при перепадах температуры высок риск гололедицы. Особое внимание уделили тротуарам, пешеходным переходам, подходам к соцучреждениям, остановкам общественного транспорта. Дорожные службы должны предотвратить образование снежных накатов при подмерзании и постоянно обеспечивать нормативное состояние дорог, прежде всего, маршрутов городского пассажирского транспорта. Наращиваем темпы вывоза снега. Среднесуточный вывоз составляет уже более 5 тысяч тонн", – сказал и.о. главы города Самара Иван Носков.  

На  вывозе снега в ночь с 22 на 23 декабря работало до 125 единиц спецтехники.

Коммунальные компании обязаны убирать дворовые территории, и их работу регулярно проверяют. Компании с низкой результативностью могут быть привлечены к административной ответственности.

Просим владельцев автомобилей не парковаться возле контейнеров для обеспечения доступа снегоуборочной и мусоровозной техники. Напоминаем о необходимости избегать резких маневров, соблюдать дистанцию, осторожно проезжать нерегулируемые перекрестки и не превышать скорость.

Теги: В центре внимания

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В списке оставили двух кандидатов в мэры Самары из семи
21 декабря 2024, 12:25
В списке оставили двух кандидатов в мэры Самары из семи
Нового мэра Самары гордума должна выбрать 24 декабря. Политика
912
В Самарской области ожидают сильный ветер
20 декабря 2024, 13:57
В Самарской области ожидают сильный ветер
Как сообщают синоптики, порывы достигнут 15-18 м/с". Происшествия
765
Вячеслав Федорищев встретился с участниками «Школы героев» и специалистами Самарского филиала Госфонда «Защитники Отечества»
20 декабря 2024, 10:09
Вячеслав Федорищев встретился с участниками «Школы героев» и специалистами Самарского филиала Госфонда «Защитники Отечества»
Глава региона поприветствовал присутствующих и поблагодарил всех, кто принял участие в новом проекте «Очная ставка». Общество
2765

В центре внимания
Среднесуточный вывоз снега в Самаре составляет более 5 тысяч тонн
23 декабря 2024  10:25
Среднесуточный вывоз снега в Самаре составляет более 5 тысяч тонн
204
В списке оставили двух кандидатов в мэры Самары из семи
21 декабря 2024  12:25
В списке оставили двух кандидатов в мэры Самары из семи
912
В Самарской области ожидают сильный ветер
20 декабря 2024  13:57
В Самарской области ожидают сильный ветер
765
Вячеслав Федорищев встретился с участниками «Школы героев» и специалистами Самарского филиала Госфонда «Защитники Отечества»
20 декабря 2024  10:09
Вячеслав Федорищев встретился с участниками «Школы героев» и специалистами Самарского филиала Госфонда «Защитники Отечества»
2766
Вячеслав Федорищев поздравил работников органов безопасности региона с профессиональным праздником
20 декабря 2024  09:44
Вячеслав Федорищев поздравил работников органов безопасности региона с профессиональным праздником
646
Весь список