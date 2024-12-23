Среднесуточный вывоз снега в Самаре составляет более 5 тысяч тонн

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В декабре в Самаре выпало 50 мм осадков, что составляет 96% месячной нормы. Дорожные службы вывезли более 38 тысяч тонн снега.

22 декабря ФГБУ "Приволжское УГМС" объявило желтый уровень опасности из-за сильного снегопада. И.о. главы Самары Иван Носков (https://t.me/ivan_noskov_samara) поручил задействовать 250 снегоуборочных машин и 128 рабочих для ночной уборки снега.

"При резких погодных колебаниях одна из ключевых задач – оперативная очистка города от снежной «каши» и обработка территорий реагентами, потому что при перепадах температуры высок риск гололедицы. Особое внимание уделили тротуарам, пешеходным переходам, подходам к соцучреждениям, остановкам общественного транспорта. Дорожные службы должны предотвратить образование снежных накатов при подмерзании и постоянно обеспечивать нормативное состояние дорог, прежде всего, маршрутов городского пассажирского транспорта. Наращиваем темпы вывоза снега. Среднесуточный вывоз составляет уже более 5 тысяч тонн", – сказал и.о. главы города Самара Иван Носков.

На вывозе снега в ночь с 22 на 23 декабря работало до 125 единиц спецтехники.

Коммунальные компании обязаны убирать дворовые территории, и их работу регулярно проверяют. Компании с низкой результативностью могут быть привлечены к административной ответственности.

Просим владельцев автомобилей не парковаться возле контейнеров для обеспечения доступа снегоуборочной и мусоровозной техники. Напоминаем о необходимости избегать резких маневров, соблюдать дистанцию, осторожно проезжать нерегулируемые перекрестки и не превышать скорость.