Я нашел ошибку
Главные новости:
В процессе формирования долгосрочных планов развития учитывается множество факторов и проводится полноценная оценка местности.
Для сельских территорий губернии разрабатываются долгосрочные планы развития
Глава областного минэка презентовал опыт региона по развитию отношений со странами исламского мира, экономический и инвестиционный потенциал Самарской области, а также успешные практики взаимодействия с бизнесом.
Инвестиционный потенциал Самарской области представлен на конференции «Россия – Исламский мир»
15 спортсменов в классах B1-B2 и B3 из 7 регионов страны вели борьбу на дистанции 42 км 195 м.
На ЧР по легкой атлетике спорта слепых в дисциплине марафон у самарских спортсменов две медали
. В большинстве случаев воду отключать не будут, но в некоторых ситуациях без этого никак не обойтись.
«РКС-Самара»: ремонтно-профилактические работы на предстоящую неделю
«IT-Планета» - это практико-ориентированное соревнование, направленное на выявление и поддержку талантливых студентов и профессионалов ИКТ-сферы в возрасте от 18 до 35 лет.
Самарские студенты вышли в финал международной олимпиады «IТ-Планета 2024»
Число официально зарегистрированных самозанятых граждан в Самарской области превысило 230 тысяч человек.
Суммарный доход самозанятых в Самарской области превысил 70 млрд рублей
В связи с этим будет приостановлено горячее водоснабжение для жителей, организаций и предприятий города.
Специалисты «Т Плюс» выполнят текущий ремонт тепловых сетей от Сызранской ТЭЦ
Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает о соблюдении мер пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима.
С 18 по 23 мая местами в Самарской области ожидается высокая пожароопасность лесов 4 класс
Наверх
Самара  +19 °C, Тольятти  +18 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.92
-0.34
EUR 98.9
0.07
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самарском областном историко-краеведческом музее имени П.В. Алабина состоится «Ночь музеев»
В Кинель-Черкасском районе пройдет Спартакиада по настольным спортивным играм и концертная программа «Серебро в Село»
Завершился региональный этап общероссийского соревновательного марафона в формате Гимнастрады "Здоровые дети – здоровая Россия"
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Специалисты «Т Плюс» выполнят текущий ремонт тепловых сетей от Сызранской ТЭЦ

17 мая 2024 15:22
102
В связи с этим будет приостановлено горячее водоснабжение для жителей, организаций и предприятий города.

С 20 по 26 мая специалисты ПАО «Т Плюс» выполнят текущий ремонт тепловых сетей от Сызранской ТЭЦ. В связи с этим будет приостановлено горячее водоснабжение для жителей, организаций и предприятий города.

В ходе ремонта коммуникации будут проверены повышенным давлением воды. Энергетики убедительно просят жителей города соблюдать обязательные правила безопасности:

- ограничить пребывание граждан вблизи наружных теплосетей и тепловых камер;

- не оставлять автотранспорт на тепловых трассах, тепловых камерах, люках колодцев, вблизи наружных трубопроводов;

- разъяснить детям опасность игр вблизи объектов теплосетевого хозяйства.

Подача горячего водоснабжения потребителям будет восстановлена совместно с коммунальными организациями после завершения ремонтных работ.

Обо всех обнаруженных повреждениях и прочих инцидентах на тепловых сетях, или фактах наличия открытых люков на тепловых камерах просьба незамедлительно сообщать в оперативную диспетчерскую службу Сызранских тепловых сетей по телефону 8 (8464) 92-92-51.

«Т Плюс» приносит извинения жителям за временные неудобства, связанные с выполнением необходимых мероприятий по подготовке тепловых сетей города к предстоящей зиме!

 

Теги: Самара Т ПЛЮС

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» информирует жителей региона об открытых вакансиях в ряде подразделений компании.
16 мая 2024, 15:38
«ЭнергосбыТ Плюс» приглашает на работу в Самаре и Тольятти
Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» информирует жителей региона об открытых вакансиях в ряде подразделений компании. ЖКХ
1651
Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» напоминает жителям региона о возможности списать имеющиеся пени за просрочку платежа за тепло.
24 апреля 2024, 17:43
В Самарской области продолжается весенняя акция от «ЭнергосбыТ Плюс»
Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» напоминает жителям региона о возможности списать имеющиеся пени за просрочку платежа за тепло. ЖКХ
1509
В настоящее время здесь идет обустройство детских площадок, газона и пешеходных дорожек.
23 апреля 2024, 18:41
«Т Плюс» продолжает работы по благоустройству 75 квартала Тольятти
В настоящее время здесь идет обустройство детских площадок, газона и пешеходных дорожек. ЖКХ
1707

В центре внимания
Работы по перекладке теплосетей на контроле: состоялся первый выездной штаб по подготовке Самары к зиме
17 мая 2024  11:03
Работы по перекладке теплосетей на контроле: состоялся первый выездной штаб по подготовке Самары к зиме
226
Самарская область вошла в топ-3 среди регионов ПФО по численности населения
16 мая 2024  12:51
Самарская область вошла в топ-3 среди регионов ПФО по численности населения
290
Для Самарской области, как и в целом по ПФО, характерна естественная убыль населения. Сказываются «демографические ямы» 1940-х и 1990-хх годов.
15 мая 2024  19:06
Власти рассказали, почему Самара прирастает пригородами
432
Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Международным днем семьи
15 мая 2024  11:22
Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Международным днем семьи
386
Самара больше не входит в тройку крупнейших городов ПФО
14 мая 2024  20:49
Самара больше не входит в тройку крупнейших городов ПФО
929
Весь список