Специалисты «Т Плюс» выполнят текущий ремонт тепловых сетей от Сызранской ТЭЦ

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С 20 по 26 мая специалисты ПАО «Т Плюс» выполнят текущий ремонт тепловых сетей от Сызранской ТЭЦ. В связи с этим будет приостановлено горячее водоснабжение для жителей, организаций и предприятий города.

В ходе ремонта коммуникации будут проверены повышенным давлением воды. Энергетики убедительно просят жителей города соблюдать обязательные правила безопасности:

- ограничить пребывание граждан вблизи наружных теплосетей и тепловых камер;

- не оставлять автотранспорт на тепловых трассах, тепловых камерах, люках колодцев, вблизи наружных трубопроводов;

- разъяснить детям опасность игр вблизи объектов теплосетевого хозяйства.

Подача горячего водоснабжения потребителям будет восстановлена совместно с коммунальными организациями после завершения ремонтных работ.

Обо всех обнаруженных повреждениях и прочих инцидентах на тепловых сетях, или фактах наличия открытых люков на тепловых камерах просьба незамедлительно сообщать в оперативную диспетчерскую службу Сызранских тепловых сетей по телефону 8 (8464) 92-92-51.

«Т Плюс» приносит извинения жителям за временные неудобства, связанные с выполнением необходимых мероприятий по подготовке тепловых сетей города к предстоящей зиме!