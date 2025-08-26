Специалисты «Т Плюс» приняли участие в городской противоаварийной тренировке

147

В Самаре прошли общегородские учения, в которых приняли участие специалисты «Т Плюс», коммунальных служб, ресурсоснабжающих компаний и надзорных ведомств. Согласно легенде, отключение электроснабжения привело к останову квартальных насосных, в результате чего из-за резкого повышения давления теплосети произошло повреждение трубопровода второй тепломагистрали Самарской ТЭЦ. В ходе тренировки теплоэнергетики выявили дефект на улице Нагорной, отремонтировали повреждённый участок и восстановили теплоснабжение жилого квартала.

Вторым объектом тренировки стала магистраль на улице Блюхера, 5. Здесь специалисты «Т Плюс» развернули мобильную котельную мощностью 1850 кВт. Внутри этой установки расположен котёл и группа насосов, которым под силу обеспечить циркуляцию теплоносителя для десятков многоквартирных домов и социальных объектов. Котельная оснащена автоматикой и имеет собственный генератор на случай, если произойдет отключение электроэнергии.

«Такие тренировки полезны для отработки взаимодействия с городскими службами жизнеобеспечения, а также между персоналом энергокомпании. Например, сегодня для подготовки и включения в работу мобильной котельной потребовались оперативные и грамотные действия со стороны службы электрохозяйства, бригады района тепловых сетей, службы тепловых измерений и наладки, а также водителей и диспетчеров транспортного подразделения», — отметил технический директор-главный инженер «Предприятия тепловых сетей» Самарского филиала «Т Плюс» Александр Климашин.

Подобными мобильными котельными также оснащены Тольяттинские и Новокуйбышевские тепловые сети «Т Плюс». Данные установки способны обеспечить резервное теплоснабжение горожан на период устранения повреждений теплосетей в отопительный период.

Фото предоставлено пресс-службой «Т Плюс»