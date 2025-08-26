Я нашел ошибку
В Самаре прошли учения, в которых приняли участие специалисты «Т Плюс», коммунальных служб, ресурсоснабжающих компаний и надзорных ведомств. 
Специалисты «Т Плюс» приняли участие в городской противоаварийной тренировке
Физические упражнения укрепляют иммунную систему, являющуюся естественным барьером на пути развития любых заболеваний.
Врач областного онкодиспансера: регулярная физическая активность – это инвестиция в здоровье и долголетие
Новые нормы уже согласовали с Роспотребнадзором и утвердили.
Установлено время на выполнение домашнего задания для российских школьников
С ведущими медицинскими экспертами региона.
Для пациентов с хроническими заболеваниями в поселке Волжский на Царевом Кургане прошла прогулка по Большой Самарской Тропе
В Самарской области прошла акция «Вода России».
«Вода России»: с апреля этого года в губернии почистили от мусора 200 км берегов рек 
Елена Ивановна оставила заметный след в культуре Самары, а её работы вдохновляли многих.
Скончалась заслуженный работник культуры России Елена Маргина
В Самаре стартовала XVII Конференция водоканалов России. Первый день отраслевого форума прошёл под знаком «РКС-Самара».
Обновлённые очистные сооружения «РКС-Самара» высоко оценили на федеральном уровне
Будьте внимательны и осторожны!
Днем 27 августа местами в регионе ожидается гроза со шквалистым ветром
Специалисты «Т Плюс» приняли участие в городской противоаварийной тренировке
В Самаре в Музее Эльдара Рязанова пройдет лекция «Еврейская семья и ее традиции – А идише мама»
САТОБ: презентация 95-го юбилейного сезона «Театральный ковчег» на набережной
Специалисты «Т Плюс» приняли участие в городской противоаварийной тренировке

26 августа 2025 19:38

26 августа 2025 19:38
147
В Самаре прошли учения, в которых приняли участие специалисты «Т Плюс», коммунальных служб, ресурсоснабжающих компаний и надзорных ведомств. 

В Самаре прошли общегородские учения, в которых приняли участие специалисты «Т Плюс», коммунальных служб, ресурсоснабжающих компаний и надзорных ведомств. Согласно легенде, отключение электроснабжения привело к останову квартальных насосных, в результате чего из-за резкого повышения давления теплосети произошло повреждение трубопровода второй тепломагистрали Самарской ТЭЦ. В ходе тренировки теплоэнергетики выявили дефект на улице Нагорной, отремонтировали повреждённый участок и восстановили теплоснабжение жилого квартала. 

Вторым объектом тренировки стала магистраль на улице Блюхера, 5. Здесь специалисты «Т Плюс» развернули мобильную котельную мощностью 1850 кВт. Внутри этой установки расположен котёл и группа насосов, которым под силу обеспечить циркуляцию теплоносителя для десятков многоквартирных домов и социальных объектов. Котельная оснащена автоматикой и имеет собственный генератор на случай, если произойдет отключение электроэнергии.

«Такие тренировки полезны для отработки взаимодействия с городскими службами жизнеобеспечения, а также между персоналом энергокомпании. Например, сегодня для подготовки и включения в работу мобильной котельной потребовались оперативные и грамотные действия со стороны службы электрохозяйства, бригады района тепловых сетей, службы тепловых измерений и наладки, а также водителей и диспетчеров транспортного подразделения», — отметил технический директор-главный инженер «Предприятия тепловых сетей» Самарского филиала «Т Плюс» Александр Климашин.

Подобными мобильными котельными также оснащены Тольяттинские и Новокуйбышевские тепловые сети «Т Плюс». Данные установки способны обеспечить резервное теплоснабжение горожан на период устранения повреждений теплосетей в отопительный период.

 

Фото предоставлено пресс-службой «Т Плюс»

