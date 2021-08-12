Специалисты «Т Плюс» обследовали более 3 км тепловых сетей в Самарской области роботом-диагностом

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Специалисты ПАО «Т Плюс» обследовали более 3 км теплотрасс в Самаре и Новокуйбышевске с помощью телеуправляемого диагностического комплекса.

Сегодня завершена проверка теплосети на улице Карбышева в Самаре. Здесь уже приступили к работам по замене изношенных участков трубопровода. В этом году состояние тепловых сетей Самарской области «Т Плюс» впервые проверяет роботизированной системой.

Технология внутритрубной диагностики методом переменного намагничивания, разработанная питерскими инженерами, не имеет аналогов в мире. Теплоэнергетики «Т Плюс» стали одними из первых в стране, кто взял на вооружение это изобретение для диагностики дефектов магистральных тепловых сетей.

Напомним, что диагностический комплекс при погружении внутрь выведенной в ремонт тепловой сети определяет толщину стенок трубы методом магнитографии. Также робот дает возможность визуально обследовать тепловую сеть на предмет посторонних предметов и незаконных врезок. Он управляется дистанционно и способен за одно погружение обследовать до 300 метров теплосети.

«Внутритрубный метод диагностики коммуникаций очень эффективен. Он уже позволил обследовать трубопроводы без вскрытия дорог и тротуаров в районах с плотной жилой застройкой, транспортных развязок. Этот вид диагностики минимизировал, а где-то и полностью исключил неудобства для горожан. Сейчас обследовано 13 магистральных участков в Самаре и Новокуйбышевске. Работы продолжатся», - рассказал заместитель главного инженера филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» Дмитрий Кожин.

Подчеркнем, что проверка трубопроводов роботом – дополнительный способ выявления слабых мест и дефектов, она не заменяет традиционный способ проверки сетей повышенным давлением.