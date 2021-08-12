Я нашел ошибку
Главные новости:
Прошла операция по эндопротезированию тазобедренного сустава при помощи персонифицированного титанового эндопротеза, созданного по новой технологии.
В Клиниках СамГМУ впервые в России пациенту установили персонифицированный титановый сустав
Для жителей села будут созданы новые условия оказания медицинской помощи.
В селе Спасское Сергиевского района началось возведение ФАПа
Всего интерес к программе проявили почти двести отечественных университетов.
Пять вузов Самарской области поборются за федеральный грант
В рамках углубленной диспансеризации особое внимание уделено пациентам, переболевшим новой коронавирусной инфекцией.
Более 6000 жителей Самарской области прошли углубленную диспансеризацию
Сегодня завершена проверка теплосети на улице Карбышева в Самаре.
Специалисты «Т Плюс» обследовали более 3 км тепловых сетей в Самарской области роботом-диагностом
Во время анонимного экспресс-тестирования на ВИЧ эксперты просто и доступно расскажут об этом заболевании, помогут оценить личные риски, напомнят о способах защиты.
В трех городах Самарской области пройдет тестирование на ВИЧ-инфекцию
На этой неделе информация об условиях остановки в кампусе ПВГУС путешествующих студентов была размещена на сайте студтуризм.рф.
ПВГУС первым представил регион в пилотном проекте Минобрнауки по развитию студенческого туризма
В связи с проведением работ по техническому перевооружению теплотрасс.
По улице Силина в Самаре временно ограничивается движение транспорта
Наверх
Самара  +32 °C, Тольятти  +32 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.57
-0.4
EUR 86.35
-0.28
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В трех городах Самарской области пройдет тестирование на ВИЧ-инфекцию
В УФСИН СО состоялось распределение выпускников Самарского юридического института
Сызрань и Самарская Лука оказались самыми востребованными вариантами «тура выходного дня»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Специалисты «Т Плюс» обследовали более 3 км тепловых сетей в Самарской области роботом-диагностом

12 августа 2021 16:45
125
Сегодня завершена проверка теплосети на улице Карбышева в Самаре.

Специалисты ПАО «Т Плюс» обследовали более 3 км теплотрасс в Самаре и Новокуйбышевске с помощью телеуправляемого диагностического комплекса.

Сегодня завершена проверка теплосети на улице Карбышева в Самаре. Здесь уже приступили к работам по замене изношенных участков трубопровода. В этом году состояние тепловых сетей Самарской области «Т Плюс» впервые проверяет роботизированной системой.  

Технология внутритрубной диагностики методом переменного намагничивания, разработанная питерскими инженерами, не имеет аналогов в мире. Теплоэнергетики «Т Плюс» стали одними из первых в стране, кто взял на вооружение это изобретение для диагностики дефектов магистральных тепловых сетей.

Напомним, что диагностический комплекс при погружении внутрь выведенной в ремонт тепловой сети определяет толщину стенок трубы методом магнитографии. Также робот дает возможность визуально обследовать тепловую сеть на предмет посторонних предметов и незаконных врезок. Он управляется дистанционно и способен за одно погружение обследовать до 300 метров теплосети.

«Внутритрубный метод диагностики коммуникаций очень эффективен. Он уже позволил обследовать трубопроводы без вскрытия дорог и тротуаров в районах с плотной жилой застройкой, транспортных развязок. Этот вид диагностики минимизировал, а где-то и полностью исключил неудобства для горожан. Сейчас обследовано 13 магистральных участков в Самаре и Новокуйбышевске. Работы продолжатся», -  рассказал заместитель главного инженера филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» Дмитрий Кожин.

Подчеркнем, что проверка трубопроводов роботом – дополнительный способ выявления слабых мест и дефектов, она не заменяет традиционный способ проверки сетей повышенным давлением. 

 

Теги: робот-диагност Т ПЛЮС

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Самарский филиал ПАО «Т Плюс» создал интерактивный портал.
12 августа 2021, 15:59
За перекладками тепловых сетей жители Самары и Новокуйбышевска могут следить онлайн
Самарский филиал ПАО «Т Плюс» создал интерактивный портал. ЖКХ
118
Масштабное обновление трубопроводов и восстановление благоустройства энергетики провели за выходные.
09 августа 2021, 15:44
«Т Плюс» обновил теплосети под оживленными дорожными развязками в Самаре
Масштабное обновление трубопроводов и восстановление благоустройства энергетики провели за выходные. ЖКХ
807
В результате горожане смогли избежать неудобств, связанных с приостановкой автомобильного движения и проведением масштабных земляных работ в центре города.
19 мая 2021, 14:35
Робот-диагност «Т Плюс» завершил обследование участка теплосети в Новокуйбышевске
В результате горожане смогли избежать неудобств, связанных с приостановкой автомобильного движения и проведением масштабных земляных работ в центре города. ЖКХ
971

В центре внимания
Еще 20 человек стали жертвами коронавируса в Самарской области
12 августа 2021  14:16
Еще 20 человек стали жертвами коронавируса в Самарской области
227
12 августа 2021  13:59
Выборы-2021 в Самарской области: особенности избирательной кампании
221
В Самаре изменят 20 маршрутов общественного транспорта
12 августа 2021  13:47
В Самаре изменят 20 маршрутов общественного транспорта
217
Реконструкция Заводского шоссе в Самаре: Дмитрий Азаров провел выездное совещание
12 августа 2021  13:42
Реконструкция Заводского шоссе в Самаре: Дмитрий Азаров провел выездное совещание
255
Погода продолжает испытывать самарцев жарой
12 августа 2021  13:28
Погода продолжает испытывать самарцев жарой
213
Весь список