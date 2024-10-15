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Специалисты «РКС-Самара» вручную очистили огромный резервуар на очистных сооружениях.

15 октября 2024 16:53
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Освободили крылья илоскрёба.  Илоскрёб - это подвижная часть механизма, он собирает осадок, который копится в резервуаре.

Городские очистные канализационные сооружения (ГОКС) после реконструкции стали очень современным объектом: здесь используется новое оборудование и наилучшие доступные технологии. Но даже высоким технологиям иногда нужны руки поддержки - в буквальном смысле.

В начале октября без помощи человека не смог обойтись один из первичных отстойников. Сам отстойник представляет собой огромный круглый резервуар диаметром 54 метра и глубиной больше 5 метров. Здесь из стоков отделяется и оседает осадок. Илоскрёб - это подвижная часть механизма, он собирает осадок, который копится в резервуаре.

Первичные отстойники по проекту не участвовали в реконструкции ГОКС, но на них пришлась большая нагрузка, пока на других звеньях технологической цепи шли ремонтные и строительные работы. Стоки шли по обводному каналу и со временем в одном из отстойников буквально случилась песчаная буря: вместе со стоками сюда попало очень много песка, крылья илоскрёба буквально придавило ко дну отстойника, очистка остановилась.

Ситуацию спасали слесари-ремонтники ГОКС и механизаторы автотранспортного цеха «РКС-Самара»: после опорожнения отстойника они вручную откапывали илоскрёб и поднимали весь намытый песок наверх, чтобы отправить его на утилизацию. Вывозили осадок больше чем на 40 грузовых машинах - объём работы колоссальный. После окончания «уборки» штатная работа была восстановлена.

 

Фото предоставлено пресс-службой «РКС-Самара»

Теги: РКС-Самара

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