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Специалисты "РКС-Самара" устранили сложный засор на бесхозяйных сетях на Карла Маркса

30 сентября 2024 13:48
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Специалисты "РКС-Самара" устранили сложный засор на бесхозяйных сетях на Карла Маркса

Обломок крышки люка, две покрышки, кирпичи и ещё много интересного достали специалисты «РКС-Самара» из колодца, расположенного по пр. Карла Маркса, 412б. Место оживлённое, людей здесь проходит много, поэтому когда из колодца на поверхность полились сточные воды, сообщения в диспетчерскую посыпались, как из рога изобилия. Прибывшая на место бригада цеха эксплуатации канализационных сетей обследовала участок, выяснила, что колодец расположен на сетях, которые на баланс предприятия не передавались. И более того, по документам собственника у них нет, а значит и линия, и колодец считаются бесхозяйными.

Аварийные ситуации на таких бесхозяйных коммуникациях устраняются при содействии муниципалитета - по специальному регламенту. Так было и на этот раз: после согласования работ с администрацией района сотрудники ресурсного предприятия прочистили линию, вытащив из колодца целую инсталляцию, которая как пробка закупорила трубу. Засор устранили, правда, понадобилось время на поиски собственника, оформление документов, а напряжение среди жителей не спадало.

Технологические отказы на бесхозяйных сетях происходят чаще, чем на «чьих-то», ведь линии без собственника никто не обслуживает. «РКС-Самара», как гарантирующий поставщик ресурса и компания с социальной ответственностью перед жителями, стремится устранять аварийные ситуации на «ничьих» линиях так же быстро, как на своих. Но для полноценной эксплуатации и обслуживания таких сетей должны быть проведены кадастровые работы с дальнейшей государственной регистрацией права. Так, только в 2023 году при взаимодействии с администрацией г.о. Самара ресурсное предприятие подготовило к приёму на баланс больше 600 объектов водоснабжения и водоотведения.
 
  

 

 

Теги: РКС-Самара

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