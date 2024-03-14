Специалисты "РКС-Самара" устранили причину засора и излива рядом ул. Панова

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«Вся канализация с Панова-парк льётся к нам!!!», - закипел интернет утром 14 марта. Пока некоторые горожане упражнялись в остроумии в сетях социальных, дежурная бригада цеха эксплуатации канализации «РКС-Самара» приступила к очистке сетей водоотведения около дома 137а по ул.Мичурина. Потребовалось несколько часов, чтобы прочистить трубу, два колодца и устранить засор. Виновника аварийной ситуации вытащили на свет - огромный грязный дурнопахнущий ком влажных салфеток. Впрочем, салфетки лишь стали заложниками ситуации во всех смыслах.

Настоящие виновники - те, кто эти салфетки смыл в унитаз. Засор образовался на сетях, которые отводят стоки от нового жилого комплекса. Красивый современный дом, а жильцы - со старыми привычками. Пришло время менять привычки и помнить: нельзя мусор смывать в раковину и унитаз!

ЗАПРЕЩЕНО СМЫВАТЬ В КАНАЛИЗАЦИЮ:

- продукты, очистки, заварку

- средства гигиены

- салфетки влажные, даже с надписью «растворимые»

- бумажки

- гранулы для кошачьих лотков

- стройматериалы