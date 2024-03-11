Я нашел ошибку
Главные новости:
По факту покушения на дачу взятки должностному лицу в крупном размере возбуждено уголовное дело .
Сотрудник Самарской таможни отказался от взятки в 192 тысячи рублей
Издание Daily Mail ранее писало, что за один только 2023 год в Баренцевом море британские рыбаки выловили "колоссальное" количество трески — более 566 тысяч тонн.
Путин денонсировал соглашение с Британией о рыболовстве в Баренцевом море
Всего за прошедшую неделю сотрудники ресурсного предприятия устранили 97 засоров на сетях водоотведения, промыли и прочистили почти 9 км канализационных труб.
Специалисты «РКС-Самара» устранили «праздничные» засоры
Законом уточняется, что иждивение детей умершего предполагается и не требует доказательств.
Путин подписал закон о надбавке к пенсии прабабушек и прадедушек с иждивенцами
Поликлиника построена в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и рассчитана на 700 посещений в смену.
В Самаре в Куйбышевском районе новая поликлиника начала принимать первых пациентов
На месте ДТП проводились спасательные работы. В результате аварии три человека госпитализированы с различными травмами.
11 марта на трассе в Ставропольском районе столкнулись легковой автомобиль и кроссовер
В УФСИН СО проведен ряд мероприятий,  направленных на борьбу со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом.
Психологи УИС СО проводят мероприятия, пропагандирующие здоровый образ жизни и отказ от употребления наркотиков
Опросы позволяют гражданам выразить мнение, делиться предложениями и отзывами по тем или иным социально значимым и актуальным темам.
Жителей Самары приглашают к участию в опросах
Наверх
Самара  -4 °C, Тольятти  -7 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.75
0.41
EUR 98.88
0.68
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В губернии завершились мероприятия, приуроченные к Международному женскому дню
Судебные приставы поздравили жительниц губернии с наступающим Международным женским днем
В театре «СамАрт» пройдет премьера спектакля "Воскресение" по мотивам романа Льва Толстого
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Специалисты «РКС-Самара» устранили «праздничные» засоры

11 марта 2024 16:07
129
Всего за прошедшую неделю сотрудники ресурсного предприятия устранили 97 засоров на сетях водоотведения, промыли и прочистили почти 9 км канализационных труб.

Не успели соцсети успокоиться после фееричного засора на Самарской, 190а, из-за которого пострадала 81 школа, как общественность взбудоражил новый адрес - Воронежская, 248.

Бригада «РКС-Самара» прибыла туда вечером 10 марта и в ночь на понедельник устранила очередной засор. Неудобства возникли по той же причине: кто-то где-то в близлежащих домах, возможно, даже в 248, набросал в унитаз мусор, смыл салфетки, средства гигиены и праздничные салаты. Результат - испорченное настроение у жителей, напряжённая обстановка в соцсетях. Хотя можно было всего этого избежать, если бы мусор отправляли в корзину, а не в трубы.

Всего за прошедшую неделю сотрудники ресурсного предприятия устранили 97 засоров на сетях водоотведения, промыли и прочистили почти 9 км канализационных труб и 17 колодцев, отремонтировали 4 колодца. Кажется, что 97 засоров на неделю многовато? Возможно, ведь каждый из них портит комфорт в многоквартирном доме. Ещё раз напоминаем: не надо смывать в унитаз мусор - и канализация будет работать, как часы.

А что касается статистики за несколько лет, то, например, в 2013-м, когда РКС только начали работать в Самаре, за год было зарегистрировано 13,5 тысяч засоров. Специалисты «РКС-Самара» проводили целенаправленную работу: перекладывали важные участки сетей, закупали новейшую технику, проводили профилактические чистки. Работа дала результат: уже через два года число отказов на сетях водоотведения снизилось почти в два раза, а в 2023 году случилось менее 6 тысяч засоров. Могло быть и меньше, если бы все помнили и выполняли правила пользования канализацией. Но и сейчас каждый может внести свой вклад в эту положительную динамику: донесите мусор до корзины.

 

Фото предоставлено пресс-службой «РКС-Самара»

Теги: РКС-Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Большинство работ пройдёт без отключения воды, но в некоторых случаях перекрыть водоснабжение на несколько часов всё же придётся.
07 марта 2024, 15:37
«РКС-Самара»: ремонтно-профилактические работы на предстоящую неделю
Большинство работ пройдёт без отключения воды, но в некоторых случаях перекрыть водоснабжение на несколько часов всё же придётся. ЖКХ
979
Четвёртый год подряд «РКС-Самара» реализуют в городе программу «Вода с улицы - в дом».
06 марта 2024, 15:49
«РКС-Самара» подключает жителей города к централизованному водопроводу по персональной программе
Ч етвёртый год подряд «РКС-Самара» реализуют в городе программу «Вода с улицы - в дом». ЖКХ
755
Комиссия Общественной палаты региона посетила очистные сооружения "РКС-Самара"
05 марта 2024, 12:08
Комиссия Общественной палаты региона посетила очистные сооружения "РКС-Самара"
Председатель комиссии Александр Муравец высоко оценил работу предприятия по внедрению здорового образа в жизнь сотрудников. ЖКХ
561

В центре внимания
С 1 апреля на автомобильных дорогах Самарской области временно ограничат движение грузовиков
11 марта 2024  13:55
С 1 апреля на автомобильных дорогах Самарской области временно ограничат движение грузовиков
172
В прошлом году в Самаре ликвидировали более 110 самовольно установленных киосков
11 марта 2024  13:28
В прошлом году в Самаре ликвидировали более 110 самовольно установленных киосков
243
В Год семьи любителей активного образа жизни самарцев приглашают заниматься спортом, готовить, ходить в музеи и кино
11 марта 2024  12:24
В Год семьи любителей активного образа жизни самарцев приглашают заниматься спортом, готовить, ходить в музеи и кино
384
Что можно и что нельзя делать на Масленицу: приметы и традиции на каждый день
11 марта 2024  10:45
Что можно и что нельзя делать на Масленицу: приметы и традиции на каждый день
522
В Самаре открыли движение под путепроводом магистрали
10 марта 2024  12:39
В Самаре открыли движение под путепроводом магистрали "Центральная"
661
Весь список