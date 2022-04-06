Специалисты «РКС-Самара» разработали и устанавливают устройства предотвращающие падение в колодец

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Один из элементов безопасной жизни в городе – закрытые крышки колодцев инженерных коммуникаций. Однако чугунные крышки нередко воруют, чтобы сдать в недобросовестные пункты приёма.

Специалисты «РКС-Самара» разработали специальное приспособление, позволяющее человеку или животному не упасть внутрь открытого колодца. Их устанавливают, прежде всего, на территории школ, детских садов и других социальных учреждений. Выглядят они ярко и выполняют свою роль – спасают жизнь.

В 2022 году, за первые три месяца, сотрудники «РКС-Самара» установили 135 таких защитных устройств. В планах – не снижать темпы и оснастить защитным механизмом как можно больше водопроводных и канализационных колодцев.

Фото: «РКС-Самара»