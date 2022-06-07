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Специалисты «РКС-Самара» работают на месте технологического отказа на ул. Гастелло в районе дома 35а. Там в минувшие выходные вышла из строя стальная труба холодного водоснабжения диаметром 300 мм.

Дежурная бригада определила участок с повреждением, сделала необходимые переключения, благодаря чему удалось сохранить водоснабжение в близлежащих домах.

Сейчас на месте ведутся земляные работы. Технические условия участка довольно сложные: рядом с повреждённой линией проходит водовод диаметром 900 мм и находится тепловая потерна. Буквально в метре ведётся перекладка участка сети горячего водоснабжения. Специалисты «РКС-Самара» ювелирно, вручную подбираются к месту повреждения, чтобы отремонтировать трубу. На время работ закрыто движение на перекрёстке улиц Гастелло и Кольцевой.

Фото: «РКС-Самара»