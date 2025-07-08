Специалисты "РКС-Самара" прошли профессиональную переподготовку по ускоренной программе

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Специалисты «РКС-Самара» получили дипломы о профессиональной переподготовке по специальности «Водоснабжение и водоотведение» в Академии строительства и архитектуры СамГТУ (АСА СамГТУ). Это первые 14 выпускников новой ускоренной программы, рассчитанной на год.

Учебный курс включал самые необходимые знания для более эффективной работы на предприятии. Дипломы о профессиональной переподготовке вручали в торжественной обстановке. «Важно то, что даже несмотря на высокую занятость на работе вы смогли найти желание, время, возможности, чтобы получить дополнительные знания. Поверьте, это всё не зря», - главный управляющий директор «РКС-Самара» Владимир Бирюков.

«Это один из самых ярких, весёлых и талантливых выпусков. Видно, что вы все болеете за то дело, которым занимаетесь. Теперь ваши новые знания помогут вам на практике», - поздравил выпускников и один из основных преподавателей Самарского политеха, доцент кафедры «Водоснабжение и водоотведение» Павел Горшкалёв.

В «РКС-Самара» на протяжении нескольких лет существует возможность получения сотрудниками дополнительного высшего образования, а также профессиональной подготовки. Обучение проходит на базовой кафедре компании «Инженерные коммунальные системы» в АСА СамГТУ.

Предприятие уже несколько лет является научно-образовательным центром при вузе. РКС оказывают финансовую поддержку своим обучающимся сотрудникам, поощряя развитие и обучение тех, кто занимается жизненно важным делом - водоснабжением и водоотведением.