Специалисты «РКС-Самара» готовятся к праздникам: после Нового года вырастает количество засоров на сетях.

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«Салатные засоры» - уже традиционное явление для самарских сетей канализации в начале января. Все обильные угощения, с которыми не справились гости в первые дни Нового года, выбрасываются… в унитаз. И это очень большая ошибка — сети водоотведения не предназначены для транспортировки бытовых отходов.

Каждый год в первых числах января вырастает число засоров, и каждый год специалисты «РКС-Самара» напоминают: НЕ СПУСКАЙТЕ САЛАТЫ В УНИТАЗ! Продукты не растворяются, они образуют твёрдый ком, который забивает трубу, что приводит к засору и изливу. Как итог: санузел не работает, вода не уходит, стоки начинают идти верхом или в подвал дома, текут по улице, источая ужасный запах. Ну разве это праздник?

Чтобы не портить торжество себе и соседям, все нерастворимые отходы, остатки еды, новогоднюю мишуру, средства гигиены нужно выбрасывать только в мусор. Специальные бригады цеха канализации будут работать с 29 декабря по 8 января по специальному «праздничному» графику, но если засоров будет много, со всеми справиться никаких аварийных бригад не хватит. Донесите мусор до мусорной корзины, подумайте о последствиях!

Напоминаем список того, что ни в коем случае НЕЛЬЗЯ сбрасывать в раковину или унитаз:

Очистки, шелуха, скорлупа, косточки и остатки еды.

Влажные салфетки, средства гигиены, подгузники.

Бумага и любые тряпки, даже самые маленькие.

Бытовой и строительный мусор.

Средства контрацепции.

Ватные палочки.

Наполнитель для кошачьих лотков.

Жир (его нужно вытирать бумажной салфеткой и выбрасывать в мусор).

Любые лекарства, продукты нефтехимии.

Окурки, спички.

Фото: пресс-служба «РКС-Самара»