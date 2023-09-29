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Специалисты АО «ЭнергосбыТ Плюс» провели праздник двора для жителей Сызрани

29 сентября 2023 15:47
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Развлекательное мероприятия для взрослых и детей прошло в рамках межрегионального проекта «Т Плюс – родному городу».

Специалисты АО «ЭнергосбыТ Плюс» провели праздник для жителей одного из дворов Юго-Западного района Сызрани. Развлекательное мероприятия для взрослых и детей прошло в рамках межрегионального проекта «Т Плюс – родному городу».

Юные горожане собирали информационную стену из гигантских кубиков, обегали крышки люков теплосетей в ходе эстафеты и складывали на скорость тематические напольные пазлы. Также сказочный герой Теплослав проверил ребят на знание важных правил поведения вблизи энергетических объектов, а ярким завершением праздника стало шоу мыльных пузырей. Специальным гостем праздника стала вокально-хоровая группа «Монгора».

Взрослые жители близлежащих домов смогли получить подробную консультацию экспертов «ЭнергосбыТ Плюс». Среди наиболее распространенных вопросов - возможности и порядок урегулирования задолженности по оплате коммунальных услуг, дистанционная передача показаний приборов учета тепла и прочие онлайн-сервисы энергокомпании.

По окончании праздника двора свыше 30 детей получили тематические сувениры от энергетиков – комиксы о приключениях Теплослава и значки с правилами по безопасности и советами по сохранению природных ресурсов.

«Благодаря проекту «Т Плюс – родному городу» дети освежают в памяти правила безопасности и энергосбережения, их родители – получают ответы на все волнующие вопросы, а энергетики – доносят до горожан важную информацию о дистанционных каналах коммуникации, делая наше взаимодействие с клиентами максимально прозрачным и понятным», - отметила директор по продажам Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Елена Тимшина.

В сентябре подобные мероприятия также прошли в Самаре, Новокуйбышевске и Тольятти.

 

Фото:   пресс-служба АО «ЭнергосбыТ Плюс»

 

 

Теги: Самара Т ПЛЮС

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