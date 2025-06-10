Советы для спокойного отпуска от «РКС-Самара»

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Уезжаете в отпуск, на дачу, надолго в гости? Позаботьтесь о своих платежах за коммунальные услуги. «РКС-Самара» рекомендуют:

- проверьте квитанции, если есть долг - оплатите;

- если долг очень большой, обязательно свяжитесь с ресурсной компанией (можно через сайт samcomsys.ru), договоритесь о реструктуризации, рассрочке;

- передавайте показания счётчиков каждый месяц, даже если вы не дома - просто дублируйте предыдущие показания.

Приём показаний приборов индивидуального потребления воды в «РКС-Самара» идёт с 7 по 23 число. Это делается для того, чтобы начисления за воду и канализацию были точными, и абоненты оплачивали только тот объём, которым воспользовались. Если передавать показания нерегулярно, то через три месяца расчёт будет вестись по нормативу, который предусмотрен законом. А это совсем другие, значительно большие суммы.

Напоминаем способы передачи показаний счётчиков:

- через личный кабинет или без регистрации на сайте www.samcomsys.ru с 7 по 23 число

- через мобильное приложение «РКС-Самара» с 7 по 23 число

- через мобильное приложение АО Почта Банк с 7 по 20 число

- через голосового робота по тел. 207-25-40