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Сотрудница «Т Плюс» признана «Женщиной года»

7 марта 2024 17:05
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Сотрудница Сызранской ТЭЦ Ирина Крайнова признана «Женщиной года» в номинации «Женщина-лидер».

Аппаратчик химического цеха Сызранской ТЭЦ (ПАО «Т Плюс») Ирина Крайнова признана «Женщиной года» в номинации «Женщина-лидер» в рамках традиционной премии г.о. Сызрань. В общей сложности были отмечены 23 жителя муниципалитета.

Ирина Крайнова пришла на предприятие в 2009 году. Для повышения квалификации закончила Ивановский государственный университет имени В.И. Ленина, после чего освоила целый ряд специальностей в химическом цехе станции. За 15 лет работы на Сызранской ТЭЦ зарекомендовала себя ответственным и квалифицированным специалистом, инициативным и исполнительным. Руководство компании и станции неоднократно поощряли ее за добросовестный труд: в 2021 и 2023 годах Ирина Евгеньевна награждалась почетными грамотами и благодарностями Самарского филиала «Т Плюс» и Сызранской ТЭЦ.

Еще две сотрудницы Сызранской ТЭЦ - руководитель группы ремонтов Наталья Курнакина и машинист крана Елена Астапкович - стали лауреатами ежегодной премии.

Напомним, что весной 2023 года премии «Женщина года» удостоилась техник производственно-технического отдела Новокуйбышевской ТЭЦ-1 Марина Демчева.

 

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Т Плюс»

 

 

Теги: Т ПЛЮС

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