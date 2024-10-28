Сотрудники транспортного предприятия «Т Плюс» отмечены грамотами администрации Промышленного района Самары

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В преддверии Дня автомобилиста лучшие работники Волжского филиала АО «ЮНИС» (транспортное предприятие ПАО «Т Плюс») отмечены грамотами администрации Промышленного района Самары. В числе награжденных - специалисты, подтвердившие свой высокий профессионализм в сложный период вхождения областной столицы в отопительный сезон.

Грамоты получили водители, машинисты и работники авторемонтной мастерской. Они обеспечили качественное выполнение автотранспортных перевозок, грузоподъемных и дорожно-строительных работ на электростанциях и тепловых сетях группы «Т Плюс» в Самарской и Ульяновской областях. Часть сотрудников была также отмечена грамотами Волжского филиала АО «ЮНИС». В общей сложности оценен труд 31 работника транспортного предприятия.

«На старте отопительного сезона существенно возрастает потребность в использовании спецтехники для оперативного производства работ на тепловых сетях. При этом большая нагрузка ложится именно на людей – профессионалов своего дела, которые всегда готовы качественно и в срок выполнить любую производственную задачу», - отметил директор Волжского филиала АО «ЮНИС» Олег Добровольский.

На данный момент Волжский филиал является одним из крупнейших региональных подразделений компании «ЮНИС». В его штате трудится 706 сотрудников, а автопарк насчитывает более 580 единиц техники.