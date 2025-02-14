Сотрудники «Т Плюс» присоединились к общероссийской акции «Дарите книги с любовью»

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Работники ТЭЦ ВАЗа (Самарский филиал «Т Плюс») приняли участие в общероссийской акции «Дарите книги с любовью», приуроченной к Международному дню книгодарения. Энергетики собрали свыше 300 томов художественной литературы. Их направили в библиотеку села Васильевка.

Сбор книг традиционно организовал профсоюзный комитет и молодёжный совет ТЭЦ ВАЗа. На протяжении последних двух недель на проходной электростанции был организован приём книг из домашних библиотек работников.

«Персонал станции поддерживает различные начинания, связанные с ответственным использованием природных ресурсов. Например, в настоящее время на ТЭЦ проходит также сбор отработанных батареек, которые впоследствии будут переданы специализированным организациям для утилизации», — отметил технический директор — главный инженер ТЭЦ ВАЗа Валерий Ратницын.

Работники «Т Плюс» принимают активное участие в экологических акциях. В частности, за последние шесть лет энергетики восстановили 28 гектар соснового бора в Тольятти, высадив свыше 95 тысяч сеянцев.

Фото: freepik.com