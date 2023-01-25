Сотрудники «Т Плюс» приняли участие в квесте ко Дню студента

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При поддержке компании «Т Плюс» и молодежного сообщества «За Волгу» в Самарском государственном техническом университете прошел квест, посвященный Дню студента. В мероприятии участвовали около 200 учащихся теплоэнергетического факультета СамГТУ и работников энергокомпании.

Команды по 8-10 человек должны были «прожить один день из жизни студента». Для этого они проходили тематические «станции» – 20 эпизодов студенческих будней учащегося СамГТУ: студвесна, столовая (сбор продуктов для обеда на ограниченную сумму), сленг, студенческий хит, посвят (посвящение в студенты) и другие. Одну из них готовил «Т Плюс», где команды на скорость собрали пазлы по энергосбережению и безопасности вблизи энергообъектов.

Сборная «Т Плюс» тоже приняла участие в студенческом квесте. В нее вошли сотрудники Самарской ГРЭС и «Предприятия тепловых сетей». За 1,5 часа, отведенные на испытания, они прошли 12 станций и показали один из лучших результатов.

«Т Плюс» давно и плодотворно взаимодействует с профильным факультетом СамГТУ: руководители и технические специалисты компании традиционно входят в экзаменационную комиссию ВУЗа, а в 6 корпусе университета работает специальная аудитория «Т Плюс», где проходят тематические лекции и мастер-классы для студентов.