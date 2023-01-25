Сотрудники «Т Плюс» приняли участие в квесте ко Дню студента

Я нашел ошибку
Главные новости:
Французский производитель электрооборудования (от удлинителей до зарядок для электромобилей) Legrand уйдет из России
В ведомстве пообещали продолжить работу в этом направлении.
Минпросвещения РФ вернет в школьную литературную программу некоторых советских классиков
Сдерживающее влияние на инфляцию оказало снижение темпов роста цен в сегменте непродовольственных товаров.
Минэкономразвития: в России замедлилась годовая инфляция
Своим восприятием мира делятся члены Фотообъединения Самарского областного отделения Союза журналистов России.
«ФотоГрани»: в Историческом парке Самары открывается новая выставка авторских работ
Жители Самары гордятся тем, что Владимир Семенович дважды бывал в нашем городе — весной и осенью 1967 года.
85 лет назад родился Владимир Высоцкий
Большинство атак происходит с целью нанести репутационный или экономический ущерб как бизнесу, так и стране в целом.
В 2022 году хакеры украли персональных данных россиян в 40 раз больше, чем в 2021 году
Ее усыпили снотворным, тигрица уже находится в вольере.
В Рязанской области поймали сбежавшую из частного дома тигрицу
"Для раннего  выявления  онкологических  заболеваний в поликлиниках организовано проведение скрининговых исследований".
Самарский врач: своевременно выявленное онкологическое заболевание излечимо в 90% случаев
Наверх
Самара  -16 °C, Тольятти  -12 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 68.96
0.21
EUR 74.96
0.27
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Доме офицеров состоится концерт сводного военного оркестра Самарского и Тоцкого гарнизонов
В Самарской области назвали победителей 2022 года в акции "Народное признание"
Зимний Грушинский фестиваль состоится в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Сотрудники «Т Плюс» приняли участие в квесте ко Дню студента

25 января 2023 20:41
172
В мероприятии участвовали около 200 учащихся теплоэнергетического факультета СамГТУ и работников энергокомпании.

При поддержке компании «Т Плюс» и молодежного сообщества «За Волгу» в Самарском государственном техническом университете прошел квест, посвященный Дню студента. В мероприятии участвовали около 200 учащихся теплоэнергетического факультета СамГТУ и работников энергокомпании.

Команды по 8-10 человек должны были «прожить один день из жизни студента». Для этого они проходили тематические «станции» – 20 эпизодов студенческих будней учащегося СамГТУ: студвесна, столовая (сбор продуктов для обеда на ограниченную сумму), сленг, студенческий хит, посвят (посвящение в студенты) и другие. Одну из них готовил «Т Плюс», где команды на скорость собрали пазлы по энергосбережению и безопасности вблизи энергообъектов.

Сборная «Т Плюс» тоже приняла участие в студенческом квесте. В нее вошли сотрудники Самарской ГРЭС и «Предприятия тепловых сетей». За 1,5 часа, отведенные на испытания, они прошли 12 станций и показали один из лучших результатов.

«Т Плюс» давно и плодотворно взаимодействует с профильным факультетом СамГТУ: руководители и технические специалисты компании традиционно входят в экзаменационную комиссию ВУЗа, а в 6 корпусе университета работает специальная аудитория «Т Плюс», где проходят тематические лекции и мастер-классы для студентов.

Теги: Т ПЛЮС

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В феврале 2023 года 50 клиентов получат призовое зачисление в размере 1000 рублей на свой лицевой счет для оплаты энергоресурсов.
25 января 2023, 20:14
«ЭнергосбыТ Плюс» наградит клиентов за подписку на электронную квитанцию
В феврале 2023 года 50 клиентов получат призовое зачисление в размере 1000 рублей на свой лицевой счет для оплаты энергоресурсов. ЖКХ
174
Новый комплекс включает в себя цифровые модели котельного и турбинного оборудования крупнейшего теплоисточника областной столицы – Самарской ТЭЦ.
24 января 2023, 21:54
Сотрудники Самарской ТЭЦ приступили к тренировкам на новом тренажере
Новый комплекс включает в себя цифровые модели котельного и турбинного оборудования крупнейшего теплоисточника областной столицы – Самарской ТЭЦ. ЖКХ
474
Передавать данные приборов учета ГВС необходимо до 25 числа каждого месяца.
24 января 2023, 16:02
Около 30% клиентов «ЭнергосбыТ Плюс» предпочитают дистанционные каналы передачи показаний приборов учета ГВС
Передавать данные приборов учета ГВС необходимо до 25 числа каждого месяца. ЖКХ
502

В центре внимания
Осталось несколько дней до старта лыжного марафона
25 января 2023  13:22
Осталось несколько дней до старта лыжного марафона "Сокольи горы" в Самаре
278
Дмитрий Азаров поздравил самарскую молодежь с Днем российского студенчества
25 января 2023  09:18
Дмитрий Азаров поздравил самарскую молодежь с Днем российского студенчества
275
Самарцы могут выбрать общественные территории для благоустройства в 2024 году по нацпроекту «Жилье и городская среда»
24 января 2023  09:52
Самарцы могут выбрать общественные территории для благоустройства в 2024 году
425
Дмитрий Азаров поручил разобраться, почему в ряде образовательных учреждений региона не был соблюден температурный режим.
23 января 2023  18:14
«Каждая бюджетная копейка должна быть освоена эффективно»: Дмитрий Азаров обсудил с министрами реализацию нацпроектов в регионе
3419
В Самарской области полный комплекс услуг и мер поддержки доступны предпринимателям
23 января 2023  12:54
В Самарской области полный комплекс услуг и мер поддержки доступны предпринимателям
686
Весь список