Сотрудники Самарского филиала «Т Плюс» отмечены наградами Минэнерго РФ

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Двенадцать сотрудников Группы «Т Плюс» в Самарском регионе получили награды Министерства энергетики РФ. Они отмечены ведомством за большой вклад в развитие энергетической отрасли.

В частности, Благодарность от Минэнерго РФ получили аппаратчик химводоочистки Самарской ГРЭС Лариса Максимова, начальник смены котлотурбинного цеха ТЭЦ ВАЗа Андрей Тумаков, старший мастер по ремонту оборудования Тольяттинской ТЭЦ Владимир Мингалев и главный специалист офиса продаж и обслуживания клиентов «ЭнергосбыТ Плюс» в г. Тольятти Светлана Тевелева.

Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов Самарской ГРЭС Юрий Абашин удостоен звания «Почетный энергетик».

Еще семь сотрудников «Т Плюс» получили Почетную грамоту Минэнерго РФ. Наградой отмечены заместитель начальника района тепловых сетей (РТС) №5 ПТС Алексей Кутейников, слесарь по обслуживанию тепловых сетей РТС №2 ПТС Виталий Иванов, мастер аварийно-восстановительной бригады оперативно-диспетчерской службы (ОДС) Тольяттинских тепловых сетей Рустем Були, начальник смены котлотурбинного цеха Сызранской ТЭЦ Виктор Мязин, слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей аварийно-восстановительной бригады ОДС Сызранских тепловых сетей Игорь Климкин, инженер по наладке и испытаниям участка высоковольтных испытаний Новокуйбышевской ТЭЦ-1 Елена Казакова и начальник управления технической инспекции Самарского филиала Инна Эльменкина.

Также в День энергетика коллектив регионального филиала компании поздравил с профессиональным праздником губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

«В этом году энергосистеме региона исполняется 90 лет. Самарские энергетики могут по праву гордиться своей историей. Вы – достойные продолжатели традиций, заложенных прошлыми поколениями профессионалов. Ваш ежедневный труд мы видим во всем: в бесперебойной работе предприятий, объектов социальной инфраструктуры, транспорта, промышленности, в комфорте в домах жителей региона», - говорится в поздравительном письме.