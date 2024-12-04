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Сотрудники «РКС-Самара» выявляют предприятия общепита, забивающие жиром канализационные линии

4 декабря 2024 14:47
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Борьба с жиром – одна самых больших проблем не только врачей-диетологов, но и специалистов, отвечающих за работу системы канализации.

Борьба с жиром – одна самых больших проблем не только врачей-диетологов, но и специалистов, отвечающих за работу системы канализации.

Жир, даже растопленный, попадая в трубы, рано или поздно в квартире, доме или на уличных сетях застывает и вместе с гигиеническими палочками, нерастворимыми салфетками, тряпками и прочим мусором образуют непроходимый засор. Чтобы устранить его, надо не просто прочистить трубы, но и промыть их горячей водой, а иногда выскребать налипший жир с мусором руками.

Недавно подобные жировые пробки по улице Куйбышева цех эксплуатации канализации «РКС-Самара» вычищал и промывал несколько дней. Сама линия – новая, переложена была менее двух лет назад. Причина засора одна – обилие точек общепита на участке от Некрасовской до пл.Революции, не соблюдающих правила эксплуатации системы водоотведения.

В соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими требованиями» от 20.11.2020 №36 выпуски бытовой канализации предприятий общепита, находящихся в жилых зданиях, необходимо оборудовать отдельными выпусками и жироуловителями. Специалисты ресурсного предприятия составили список таких абонентов по всему городу. Их 379. Каждому направили уведомление с просьбой предоставить информацию о наличии отдельного выпуска или сроках его устройства. Ответ был получен от 58 абонентов, и только 37 имеют отдельный выпуск.

В отношении остальных точек общепита, находящихся на первых этажах МКД, «РКС-Самара» готовят жалобу в органы Роспотребнадзора для проведения проверки и возможного привлечения к административной ответственности. Именно такие заведения провоцируют или усугубляют ситуацию с засорами канализации в МКД. Ресурсное предприятие и далее будет выявлять такие точки, добиваться выполнения санитарных требований, а в случае необходимости окажет помощь в оборудовании отдельного выпуска.

NB!

В квартире любой жир (из консерваций, из кастрюль и сковородок) надо собрать тряпочкой или бумагой и выбросить в мусорное ведро. Жирную посуду и слив хорошо промыть горячей водой.

 

Фото предоставлено пресс-службой «РКС-Самара»

 

   

Теги: РКС-Самара Самара

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