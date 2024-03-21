Сотрудники «РКС-Самара» в 2023 году предложили 2222 рационализаторские идеи на производстве

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Программа «Бережливое производство», которая призвана улучшать рабочий процесс, сама улучшается с каждым годом. Количество заявок уже несколько лет подряд переваливает за 2000, каждый сотрудник предлагает что-то, что поможет в работе: улучшит процесс, уменьшит потери, сбережёт ресурсы.

В этом году рационализаторы «РКС-Самара» подали 2222 заявки, 407 из которых одобрили к внедрению. Авторов лучших предложений отметили на подведении итогов.

Награды вручали в торжественной обстановке с участием представителей Думы г.о. Самара и областного профсоюза работников жизнеобеспечения. Председатель Думы г.о. Самара Алексей Дегтев поблагодарил ресурсное предприятие за сотрудничество и помощь в работе с избирателями: «Взаимодействие с вами очень увлекает. Огромное спасибо за ваш труд, за то, что вы находите время на производственное творчество. Важно, что столько внимания уделяете именно людям, человеку».

Главный управляющий директор «РКС-Самара» Владимир Бирюков подчеркнул: «Наше предприятие является носителем добрых традиций, мы стремимся к постоянным улучшениям. От каждого рабочего - одно рацпредложение: мы с этой задачей. И это не для галочки, а для дела. Мы с вами создаём фундамент для тех, кто придёт работать после нас и получит то, что мы смогли изменить. Мы отвечаем за муниципальное имущество и должны его не только сохранить, но и улучшить».

Авторы лучших заявок:

Сергеев Василий Константинович, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 6 разряда, РМЦ

Сляслин Сергей Алексеевич, электрогазосварщик 6 разряда, РМЦ

Рузов Анатолий Александрович, слесарь-ремонтник 6 разряда, НФС-1

Сорокин Евгений Викторович, слесарь аварийно-восстановительных работ 5 разряда, ЦЭК

Ильина Юлия Геннадьевна, оператор на фильтрах 4 разряда, НФС-1

Фомина Мария Викторовна, машинист насосных установок 5 разряда, НФС-1

Яковлев Валерий Владимирович, ведущий инженер-электроник, СЭЦ

Авторы самых полезных заявок:

Муравьев Алексей Валерьевич, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда, НФС-1

Хмелёвский Владимир Анатольевич, начальник участка, АТЦ

Макаревич Алла Валерьевна, инженер, ЦАВР

Дивеева Анжелина Сергеевна, инженер-химик, ИХБЛС

Авторы лучших заявок по мнению руководства предприятия

Мохнаткин Сергей Геннадьевич, слесарь-ремонтник 4 разряда, НФС-1

Лемешкин Петр Михайлович, инженер-механик, НФС-1

Яковлев Игорь Евгеньевич, главный метролог

Линник Павел Викторович, слесарь-ремонтник 5 разряда, управление главного метролога

Рыбиков Александр Николаевич, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 5 разряда, управление главного метролога

Чикмарев Андрей Григорьевич, слесарь-ремонтник 5 разряда, управление главного метролога

Супрун Никита Васильевич, инженер по эксплуатации сооружений и оборудования водопроводно-канализационного хозяйства, НФС-1

Лазарев Сергей Алексеевич, слесарь-ремонтник 5 разряда, ЦНС

Номинация «Наибольшее количество инициативных заявок от структурного подразделения» - производственно-техническое управление

Номинация «Наибольшее количество инициативных заявок от сотрудника» - Краснов Александр Анатольевич, инженер, ЦЭВС-1

Номинация «Наибольший экономический эффект» - Ракицкий Дмитрий Степанович, первый заместитель главного управляющего директора

Приз зрительских симпатий - Шклярова Ольга Александровна, руководитель группы закупок, УМТС

Особо отметили работу комитета по «Бережливому производству», поблагодарили всех тех, кто читает, изучает, рассматривает, думает, одобряет или направляет на доработку:

главный инженер Игорь Давыдов

главный механик, начальник РМЦ Дмитрий Николаев

главный энергетик Станислав Нагорный

начальник ПТУ Евгений Шаров

главный технолог Лариса Таловыря

начальник отдела оплаты труда и мотивации персонала Татьяна Болтавина

начальник отдела капитального ремонта Елена Белевцева

Фото предоставлено пресс-службой «РКС-Самара»