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Сотрудники «РКС-Самара» обучат жителей дистанционным способам подачи показаний приборов учёта

18 мая 2021 15:09
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19 мая во дворе дома по ул.Чернореченской, 16А с 14.00 до 19.00 будет работать выездной центр обслуживания клиентов «РКС-Самара».

19 мая во дворе дома по ул.Чернореченской, 16А с 14.00 до 19.00 будет работать выездной центр обслуживания клиентов «РКС-Самара». Главная цель – помочь всем желающим научиться передавать показания приборов учёта новыми дистанционными способами. 

Время записочек в ретро-ящиках уходит в прошлое. Будущее – за цифровыми способами. Их компания «РКС-Самара» активно внедряет и развивает. Это экономично и сводит к минимуму ошибки, в том числе в квитанциях. До конца года компания планирует полностью отказаться от ящиков и просит всех абонентов выбрать дистанционные способы. 

Кому сложно самостоятельно освоить новый путь, могут обратиться за помощью к родным, знакомым, соседям. Всегда помогут в центрах обслуживания клиентов «РКС-Самара». Консультанты предприятия будут выезжать по адресам установки ящиков и там помогать всем желающим.  

Первый выезд состоится в среду, 19 мая, к дому по Чернореченской, 16А. Здесь сотрудники предприятия покажут, как передавать показания с телефонов, планшетов, компьютеров. Тех, кто не выходит из квартиры, могут проконсультировать на дому. Подробно расскажут о телефонном роботе, который теперь принимает показания. Стоит один раз набраться терпения, и в следующий раз никаких сложностей не возникнет. Совсем скоро новый путь передачи показаний станет привычным. 

Во время работы выездного центра обслуживания можно будет задать любые вопросы по начислениям, проверить оплату своих платежей, за регистрацию в личном кабинете и освоение дистанционных способов передачи показаний абонентам будут вручать сувениры. 

Самый простой и доступный всем способ – сообщить данные по телефону 207-25-40 с 7 по 23 число каждого месяца: круглосуточно и без очередей. Только самому абоненту надо подготовится к передаче показаний: знать (видеть) номер лицевого счёта, понимать, какие показания относятся к счётчику холодной, какие – к горячей. Произносить все цифры надо четко в формате «один, два, ноль….», а не одним числом. 

Другие, уже привычные способы передачи показаний, продолжают работать. 

Все способы передачи показаний приборов учёта:  

- через Личный кабинет lk.samcomsys.ru с 7 по 23 число каждого месяца;

- через сайт samcomsys.ru без регистрации с 7 по 23 число каждого месяца;

- в центрах обслуживания клиентов через специальные терминалы (в электронном виде) на Луначарского, 56 с 7 по 23 число каждого месяца, на ул.Сов.Армии, 146 и пр.Металлургов, 56 с 7 по 21 число каждого месяца;

- при оплате через приложение  ПАО «Сбербанк» и АО «Почта Банк» с 7 по 20 число каждого месяца; 

- в отделениях при оплате через оператора ПАО «Сбербанка» и АО «Почта Банка» - с 7 по 20 число;

- по телефону 207-25-40 (через голосового робота – без очереди) с 7 по 23 число каждого месяца. 

Внимание! Другие обращения по телефону 207-25-40 с 15 по 23 приниматься не будут!

Теги: дистанционно показания приборов учёта РКС-Самара

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