Сотрудники «ЭнергосбыТ Плюс» провели субботник в Тольятти

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Сотрудники Инспекции энергоресурсов Тольяттинского отделения Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» поддержали общегородской субботник. Энергетики привели в порядок после зимнего сезона городскую территорию вблизи офиса на ул. Воскресенской.

Всего в субботнике приняли участие 17 сотрудников энергокомпании. Они освободили от мусора и сухой листвы территорию площадью 1480 кв. метров. Собрано и вывезено 32 мешка мусора.

«Участие в городском субботнике - хорошее начало по обновлению города после зимы. Коллектив энергетиков вносит свой вклад в преображение общественных пространств во всех городах присутствия компании», - отметил заместитель директора Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» по техническим вопросам Андрей Бикбаев.