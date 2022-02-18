Я нашел ошибку
Главные новости:
Игра пройдет в закрытом режиме.
В субботу "Крылья" проведут заключительный матч на сборах  с подмосковными "Химками"
С 21 по 25 февраля 2022 года.
«РКС-Самара»: список адресов, где будут проводиться плановые работы на сетях водоснабжения
На это сотруднику энергокомпании потребовалось почти 30 лет.
Сотрудник "Т Плюс" вырастил сосновый лес на энергообъектах Самары
Участниками церемонии стали индустриальные партнёры, ВУЗы-участники НОЦ, академики, профессоры, педагоги, студенты и школьники.
НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» провел первую международную премию
Второй значимый фактор то, как управляющие компании подготовили дома к отопительному сезону и как они его проходят.
Причина высоких счетов за тепло – холодная зима 2020/2021 годов
Уже вторую неделю сотрудники подразделения оказывают помощь местным жителям.
В поселке Титовка открылась новая врачебная амбулатория
Кто может оформить больничный в дистанционном формате?
Минздрав СО: как оформить больничный при наличии симптомов ОРВИ в дистанционном формате
В программе мероприятия: экскурсия по мечети, посещение музея истории Ислама, лекция о деятельности мечети и мусульманской общины, ценностях Ислама.
В Самарской Соборной мечети пройдет день открытых дверей
Наверх
Самара  -1 °C, Тольятти  -2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.75
0.74
EUR 86.13
0.82
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Зимний Грушинский фестиваль-2022 состоится в Самаре
Дан старт окружному этапу фестиваля «Театральное Приволжье»
В Самаре, в историческом парке «Россия – Моя история», открывается выставка «Точка зрения»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Сотрудник "Т Плюс" вырастил сосновый лес на энергообъектах Самары

18 февраля 2022 15:39
70
На это сотруднику энергокомпании потребовалось почти 30 лет.

Начальник Привокзальной отопительной котельной (ПОК, филиал «Самарский» ПАО «Т Плюс») Владимир Стрельцов вырастил аллеи пушистых сосен на территории двух энергообъектов города. На это сотруднику энергокомпании потребовалось почти 30 лет.

Владимир Николаевич начал высаживать сеянцы сосны с 1994 года – сначала на Самарской ГРЭС, затем на Привокзальной отопительной котельной. Следил за их ростом - от семечка до взрослого дерева. Вслед за соснами вместе с коллегами стал обустраивать цветочные клумбы на территории родного предприятия. В результате сегодня ГРЭС и ПОК могут похвастать приятным еловым ароматом, особенно в летнее время.

«На мой взгляд, нужно сохранять природу и бережно относиться к чужому труду. Например, я стараюсь высаживать деревья не только на работе, но и во дворе своего дома. Уже высадил сливы, вишни, яблони и рябины. Рад, что соседи по двору ценят мой вклад и поддерживают подобные «зеленые» начинания», - рассказал Владимир Стрельцов.

Напомним, что филиал «Самарский» ПАО «Т Плюс» ежегодно производит высадку зеленых насаждений в городах присутствия. Так, ежегодно сотрудники компании с семьями восстанавливают лес Тольятти, пострадавший от пожара 2010 года. В Самаре энергетики высадили в этом году 14 молодых елочек в Ленинском районе города.

 

Фото:   «Т Плюс»

Теги: Т ПЛЮС

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Около 10 тысяч клиентов Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» отказались от бумажных квитанций
18 февраля 2022, 09:48
Около 10 тысяч клиентов Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» отказались от бумажных квитанций
Энергетики заботятся об экологии и призывают клиентов поддержать эту инициативу. ЖКХ
176
Для клиентов «ЭнергосбыТ Плюс» появился новый канал для передачи показаний приборов учета тепловой энергии
15 февраля 2022, 12:57
Для клиентов «ЭнергосбыТ Плюс» появился новый канал для передачи показаний приборов учета тепловой энергии
Напомним, что энергетики ожидают данные счетчиков по квитанциям от «Т Плюс» в период с 15 по 25 число каждого месяца. ЖКХ
662
Базовый центр обучения Т Плюс будет готовить энергетиков на новом тренажере
15 февраля 2022, 10:44
Базовый центр обучения Т Плюс будет готовить энергетиков на новом тренажере
Компьютерный тренажер создали ведущие разработчики программного обеспечения для энергетической отрасли специально по заказу ПАО «Т Плюс». ЖКХ
537

В центре внимания
Снова рост: Еще 3 828 жителей Самарской области заболели коронавирусом
18 февраля 2022  13:00
Снова рост: Еще 3 828 жителей Самарской области заболели коронавирусом
328
Дмитрий Азаров в Самарской поликлинике №15 провел совещание по вопросам организации помощи пациентам с коронавирусом и ОРВИ на амбулаторном этапе.
17 февраля 2022  23:33
Дмитрий Азаров: «Все усилия необходимо принять, чтобы люди своевременно получали медицинскую помощь»
465
В Самаре открылся штаб Самарского отделения молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды».
17 февраля 2022  21:15
Самарская область может принять всероссийский слет студотрядов
490
Дмитрий Азаров наградил лауреатов премии «Инженерия будущего»
17 февраля 2022  11:11
Дмитрий Азаров наградил лауреатов премии «Инженерия будущего»
408
 Еще 3 215 жителей Самарской области заболели коронавирусом
16 февраля 2022  13:32
 Еще 3 215 жителей Самарской области заболели коронавирусом
637
Весь список