Сотрудник "Т Плюс" вырастил сосновый лес на энергообъектах Самары

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Начальник Привокзальной отопительной котельной (ПОК, филиал «Самарский» ПАО «Т Плюс») Владимир Стрельцов вырастил аллеи пушистых сосен на территории двух энергообъектов города. На это сотруднику энергокомпании потребовалось почти 30 лет.

Владимир Николаевич начал высаживать сеянцы сосны с 1994 года – сначала на Самарской ГРЭС, затем на Привокзальной отопительной котельной. Следил за их ростом - от семечка до взрослого дерева. Вслед за соснами вместе с коллегами стал обустраивать цветочные клумбы на территории родного предприятия. В результате сегодня ГРЭС и ПОК могут похвастать приятным еловым ароматом, особенно в летнее время.

«На мой взгляд, нужно сохранять природу и бережно относиться к чужому труду. Например, я стараюсь высаживать деревья не только на работе, но и во дворе своего дома. Уже высадил сливы, вишни, яблони и рябины. Рад, что соседи по двору ценят мой вклад и поддерживают подобные «зеленые» начинания», - рассказал Владимир Стрельцов.

Напомним, что филиал «Самарский» ПАО «Т Плюс» ежегодно производит высадку зеленых насаждений в городах присутствия. Так, ежегодно сотрудники компании с семьями восстанавливают лес Тольятти, пострадавший от пожара 2010 года. В Самаре энергетики высадили в этом году 14 молодых елочек в Ленинском районе города.

Фото: «Т Плюс»