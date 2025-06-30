Сотрудник «РКС-Самара» стал бронзовым призёром регионального этапа федерального конкурса «Лучший по профессии»

149

Слесарь аварийно-восстановительных работ, бригадир цеха эксплуатации канализации «РКС-Самара» Алексей Ураткин – в числе призёров регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучший по профессии». Он занял третье место в номинации «Второй старт». Дипломы и награды победителям вручил Первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Михаил Смирнов.

​«Сегодня мы чествуем лучших по профессии. В Самарской области люди труда ценились всегда, так было, есть и будет. Недаром мы с вами живем в Городе трудовой славы. Хочу поблагодарить всех участников конкурса за упорство, ответственное отношение к своему делу, стремление к профессиональному росту и новым достижениям. Здесь, на нашей любимой самарской земле мы делаем общее дело – работаем ради развития и процветания нашей Самарской области», — поблагодарил участников конкурса Михаил Смирнов.

Сотрудник «РКС-Самара» выполнил все требования конкурса: создал презентацию профессионального пути, успешно прошёл теоретическую часть и записал видеоролик с мастер-классом «Я - Мастер», где показал суть своей профессии.

Алексей Ураткин работает на ресурсоснабжающем предприятии с 2008 года. В 2017 году он стал призёром Всероссийского конкурса профмастерства предприятий водоснабжения и водоотведения в Оренбурге. Коллеги рассказывают, что Алексей Васильевич не перестаёт удивлять своей работоспособностью, ответственным отношением к делу и отзывчивостью. Он решает задачи там, где кажется, что уже никто не справится.

Фото предоставлено пресс-службой «РКС-Самара»