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Сотрудник Новокуйбышевской ТЭЦ-1 вошел в число призеров Всероссийского конкурса профмастерства

13 сентября 2024 18:42
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Он показал лучший результат на этапе «Оказание пострадавшему первой помощи».

В Чебоксарах завершился федеральный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии». Электромонтёр по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики Новокуйбышевской ТЭЦ-1 Игорь Шабанов показал лучший результат на этапе «Оказание пострадавшему первой помощи».

В этом году конкурс проходил в номинации «Лучший электромонтер по релейной защите и автоматике». За призовые места боролись 35 энергетиков из 19 субъектов России, лучшие представители ведущих энергетических компаний страны, в том числе, представители четырех филиалов ПАО «Т Плюс» - Мордовского, Кировского, Свердловского и Самарского.

В общем зачете 2 место занял специалист Свердловского филиала ПАО «Т Плюс» Георгий Димоев. В тройке лучших также представители Чебоксарской ГЭС и Самарских распределительных сетей.

 

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Т Плюс»

 

Теги: Самара Т ПЛЮС

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