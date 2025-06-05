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Состоялся годовой отчёт «РКС-Самара» перед органами власти и общественностью

5 июня 2025 14:11
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Это мероприятие руководство компании проводит ежегодно по собственной инициативе.

В Самаре состоялся отчёт ресурсоснабжающей организации «РКС-Самара» за 2024 год перед органами власти, представителями общественности и бизнес-партнёрами. Это мероприятие руководство компании проводит ежегодно по собственной инициативе.

Главный управляющий директор Владимир Бирюков рассказал о мероприятиях инвестиционной программы, которые были выполнены в прошлом году на сумму 2,2 млрд рублей. Это строительство водопроводных и канализационных сетей для застройки территории, выделенной многодетным семьям в районе Орлова Оврага; модернизация канализационных сетей и оборудования на канализационных насосных станциях и другие масштабные проекты.

Один из самых значительных инвестиционных проектов 2024 года, реализованных «РКС-Самара», завершение строительства двух водоводов д-1000 для обеспечения Куйбышевского и части Волжского районов города Самара волжской водой. Благодаря этому проекту более 115 тысяч жителей получили мягкую питьевую воду: жёсткость снизилась с 15 до 4,6 градусов.

В 2024 году «РКС-Самара» переложили в городе более 21 км труб: 13,3 км водопроводных и 7,8 канализационных. Также специалисты ресурсоснабжающего предприятия выполнили гидродинамическую промывку 236,2 км и механическую промывку 218,3 км канализационных сетей.

 В ходе отчёта затронули и проблемные вопросы:

- большое количество засоров и перебоев в работе канализационных насосных станций из-за того, что жители бросают в канализацию мусор;

- незаконный слив жидких бытовых отходов в централизованную канализацию и отсутствие контроля за незаконными предпринимателями, собирающими стоки из выгребных ям;

- деятельность транзитных организаций, скупающих новые водопроводные сети, которым «РКС-Самара» должны платить за доставку воды потребителям.

Важность этих вопросов отметили не только ресурсники, но и представители органов власти и общественных организаций.

Председатель Думы г.о. Самара Алексей Дегтев поддержал инициативу Владимира Бирюкова по проведению уроков коммунальной грамотности среди подрастающего поколения: «Мы вместе должны воспитывать грамотных и достойных горожан, которые понимают, как нужно пользоваться канализацией, и знают, что системы жизнеобеспечения – это тяжёлый труд тысяч людей». Также Алексей Дегтев поблагодарил руководство предприятия за поддержку участников СВО и членов их семей, активное участие в работе комитета «Самара - 450» и развитие спортивного образа жизни среди своих сотрудников.

Екатерина Сидорова, руководитель ЦУР Самарской области отметила работу «РКС-Самара» с жителями города: «Из 40 000 обращений в ЦУР около 1 800 в 2024 году посвящены вашей работе. Подавляющее большинство из них отработаны вовремя и качественно, вы на связи и всегда готовы ответить на вопросы».

После официальной части главный управляющий директор «РКС-Самара» Владимир Бирюков показал гостям ограждения и новую технику, которые используют при устранении технологических отказов на сетях водоснабжения и водоотведения, а также провёл небольшую экскурсию по Аллее хорошего настроения. 

 

Фото предоставлено пресс-службой «РКС-Самара»

Теги: РКС-Самара Самара

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