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Сегодня, в канун своего профессионального праздника, поздравления принимают 2000 работников «РКС-Самара»

15 марта 2024 14:14
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Их труд и призвание – давать городу чистую воду.

В середине марта традиционно отмечается день работников жилищно-коммунального хозяйства. Сегодня, в канун своего профессионального праздника, поздравления принимают 2000 работников «РКС-Самара», одного из самых крупных предприятий коммунальной сферы области. Об их работе вспоминают в редкие дни, когда становится некомфортно, возникают проблемы с водой или канализацией. Но чаще просто не помнят, забывают, не знают.

Не задумываются жители над тем, сколько труда надо вложить, чтобы вода  круглосуточно без перебоев поднималась с глубин Волги на самые верхние этажи наших домов, чтобы стоки также бесперебойно отводились, очищались и возвращались в Волгу чище той воды, которую забрали. Сколько требуется сил, чтобы в любую погоду, по пояс в воде и стоках устранять неполадки на трубах, чья общая протяженность  превысила 3 тысячи км. Отдельная забота предприятия – выполнение грандиозной инвестиционной программы: только в 2023 году было выполнено мероприятий на 3,4 миллиарда рублей, а новая программа на 2024-28 годы - почти 6 миллиардов. А ещё есть те, кто обслуживает мощные и маленькие насосы, следит за качеством воды, количеством реагентов, общается с абонентами, следит за колодцами и режимами подачи воды…. 

Многие жители не знают о таких профессиях, об этих людях. А когда вспоминают, сталкиваются с их работой, то удивляются и говорят искреннее «Спасибо». С каждым годом становится больше официальных благодарностей от жителей в адрес наших работников. Именно благодаря им в наших домах есть вода, работает канализация, сохраняется великая река Волга.

В эти дни особенно хочется поздравить тех, кто в канун праздника получил заслуженные награды городского и областного уровня:

Почётной грамотой Губернатора Самарской области награждён Адонин Андрей Иванович, слесарь-ремонтник 6 разряда НФС-2.

Благодарностью областного министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства награждены:

Климасов Алексей Сергеевич, начальник участка ЦКНС

Кокорин Владимир Николаевич, слесарь АВР 5 разряда ЦЭВС-2

Членов Дмитрий Евгеньевич, водитель автомобиля 4 разряда АТЦ

Володин Анатолий Михайлович, инженер СЭЦ

Бессонов Сергей Сергеевич, техник ЦЭК

Постникова Раиса Александровна, заместитель начальника отдела – руководитель группы энергоэффективности отдела контроля и учета по юридическим лицам Сбытового подразделения

Почётной грамотой III степени Главы городского округа Самара награжден Карев Виктор Евгеньевич, слесарь-ремонтник 5 р. ЦЭВС-1.

Благодарственным письмом Главы городского округа Самара награждены:

Сурин Сергей Геннадьевич, водитель автомобиля 5 р. АТЦ

Шишов Фёдор Сергеевич, ведущий инженер ГОКС

Ермолаев Александр Анатольевич, начальник смены ЦДС

Благодарственные письма Думы городского округа Самара получили:

Киселёва Наталья Владимировна, лаборант химического анализа 5 разряда ИХБЛСВ.

Макиенко Ирина Александровна, ведущий инженер-химик ИЦКВ

Ерышова Лариса Александровна, инженер группы по эксплуатации и ведению технического процесса НФС-1

Макарова  Ольга Вадимовна, ведущий юрисконсульт сбытового подразделения

Соколов Виктор Васильевич, слесарь АВР 6 разряда ЦАВР

Корецкая Олеся Николаевна, пресс-секретарь.

Грамотами «Российских коммунальных систем» награждены:

Сквозников Владимир Николаевич, слесарь-ремонтник 5 разряда ГВС

Полковников Андрей Владимирович, заместитель начальника цеха НФС-2.

Каплин Станислав Владимирович, начальник участка НФС-3.

Аистов Алексей Игоревич, начальник участка №3 РМЦ

Солдаткин Виктор Иванович, рабочий зелёного строительства  СУОБ.

Шклярова Ольга Александровна, руководитель группы закупок управления МТС

Уважаемые коллеги, сотрудники «Самарских коммунальных систем»! Примите искренние поздравления с праздником. Здоровья вам и вашим близким, счастья, удовлетворения от выполняемой работы. Ваш труд и призвание - давать городу чистую воду. Спасибо вам за преданность профессии, городу, людям!

 

 

ООО «РКС-Самара»

Теги: РКС-Самара

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